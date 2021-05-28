“Люди просят: помогите!” Лукашенко заявил, что Беларусь откроет на границе пункты вакцинации “Спутником V” для граждан Украины, Польши и Литвы

По словам Лукашенко, вопрос “помощи гражданам западных государств” он обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

“Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на “Спутник V” в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: помогите! Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет “бешенства” в отношении самой пандемии и вакцинации населения”, – утверждает Лукашенко.

Контекст:

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, препарат “Спутник V” одобрили для использования в 65 странах, в том числе в Беларуси. В Украине, Польше и Литве российская вакцина не одобрена.

Вакцина “Спутник V” подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявила, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится “Спутник V”, сообщало издание Politico.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запретило импорт и использование вакцины “Спутник V”. В ее составе выявили способный к размножению аденовирус.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил в интервью, вышедшем 19 апреля, что ЕМА должно изучить документы, поданные на регистрацию вакцины, в ближайшие недели. Если регулятор одобрит вакцину, она попадет на рынок ЕС не ранее конца 2021 года, считает Бретон.

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