 

Euronews – стремление Лондона вернуть «внутренние паспорта» вызвало споры о конфиденциальности

28.05.2021, 14:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Последние 70 лет британцы обходились без внутренних удостоверений личности, однако сейчас правительство решило вновь ввести обязательный общенациональный документ. Эта инициатива спровоцировала общественные дискуссии о защите конфиденциальности граждан, передаёт Euronews.

Последние 70 лет британцы обходятся без удостоверений личности. Закон об обязательном документе был отменён по окончании Второй мировой. Великобритания остаётся одной из немногих стран в Европе без общенационального паспорта — пока…

Попытка ввести его предпринималась в 2010-м. Но под давлением общественности от инициативы власти отказались.

ФИЛ БУТ, британский правозащитник: За десятилетия ID-удостоверения превратились из простых картонных или пластиковых карт с фотографиями в своего рода смарт-карты, которые содержат информацию в цифровом формате. Это гигантские базы данных для правительства. Цель их применения — вот что вызывает возражения. Но ведь это обычная практика в других странах: по всей Европе мы наблюдаем, как набирает обороты оцифровка идентификационных удостоверений. В одних странах этот процесс контролируется в большей степени гражданами, но в других — правительством. Мои соотечественники не особенно желают, чтобы правительство вмешивалось во все сферы их жизни.

В настоящее время у британских властей в разработке два плана касательно введения нового общенационального документа.

ТАЙГ ЭНРАЙТ, корреспондент Euronews: Первый вариант — предъявлять ID-карту с фото при голосовании, хотя фальсификации на выборах здесь чрезвычайно редки. Второй — создать систему, при которой пользователи интернета подтверждали бы свою личность с помощью цифрового идентификатора. По плану, он будет использоваться для доступа к госуслугам, таким как социальное обеспечение и здравоохранение. 

Интернет-компании также заинтересованы в применении цифровой идентификации.

КЭТРИН ХОЛДЕН, IT-специалист: Независимо от того, подаёте ли вы удалённо заявку на получение работы или оформляете ипотеку — вам нужно пройти множество различных этапов проверки и необходимо многократно подверждать свою личность. И цифровая идентификация, по правде говоря, способна устранить бюрократические преграды, избавить людей от бумажной волокиты. Это очень быстрый, безопасный и надёжный способ.

В этот раз проект не предполагает создания большой базы даных. Но риски по-прежнему существенны, утверждают оппоненты. 

ДЖИМ КИЛЛОК, исполнительный директор Open rights group: Нам говорят, что собирать и проверять данные будут частные независимые компании — и правительству их передавать не станут. Но это не значит, что проблем не возникнет: во властных структурах всегда найдутся люди, которые посчитают эту информацию им полезной.

Британские власти всерьёз намерены ввести ID-удостоверения. Научно-технический прогресс не стоит на месте — чего не скажешь о настроениях в британском обществе…

Дата выхода в эфир 26 мая 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.01 / Слова Макрона о брексите заставили британских политиков усомниться, любит ли он демократию

30.12 / С 1 января в Украине вводят единый счет для уплаты налогов и ЕСВ

21.02 / Подоляк: Семейство Медведчуков чужеродно для Украины и современных человеческих ценностей

20.10 / Ребенок погиб в Подмосковье при разрыве снаряда времен войны

20.07 / Бузова заявила, что «обожает геев, лесбиянок и трансгендеров»

05.02 / В оккупированном Донбассе может начаться эпидемия кори – ЮНИСЕФ

06.05 / 5 мая на Донбассе ранения получили два украинских военнослужащих – штаб ООС

13.11 / Боевики на Донбассе за сутки четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

23.10 / Смешко: Происходящее с Киевом сейчас – преступление

27.07 / «Дуке обучает снайперов» — Мадуро заявил, что президент Колумбии хочет его убить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика