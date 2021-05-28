CNN – «конкретные вопросы в адрес Китая» — Байден поручил разведке США разобраться, откуда появился коронавирус

Президент США Джо Байден поручил своему разведсообществу в течение 90 дней изучить вопрос происхождения пандемии, что может вдохнуть жизнь в старую теорию о лабораторном происхождении коронавируса, передаёт CNN. По словам президента, у него возникли «конкретные вопросы в адрес Китая», притом что последний явно не обеспечил достаточной прозрачности в ходе расследования о происхождении вируса.

Президент США дал указание своим разведагентствам изучить вопрос происхождения пандемии. Репортажи CNN и других СМИ, возможно, вдохнут новую жизнь в старую теорию о том, что коронавирус появился в китайской лаборатории и, не исключено, вырвался в открытый мир по случайности. Корреспондент CNN Кейтлан Коллинз продолжит эту историю.

Президент Байден призвал американское разведсообщество активизировать расследование по делу о происхождении COVID-19.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома: Это невероятно важно.

Байден потребовал более определённый ответ в течение 90 дней после того, как чиновники выделили две основные версии: передачу вируса от животных людям или же аварию в лаборатории.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Это расследование может подвести нас к более определённым выводам.

У президента возникли, цитата, «конкретные вопросы в адрес Китая», притом что он попросил разведагентства «в полной мере держать конгресс в курсе этой работы». Подобное указание ознаменует собой резкий поворот по сравнению с позицией, которую чиновники твёрдо отстаивали на этой неделе, когда на них наседали с вопросами относительно того, должны ли США возглавить расследование на этот счёт.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Чего мы не можем делать — и чего я никому не советую, — так это бежать впереди реального международного процесса. Мы не располагаем достаточным количеством данных и информации, чтобы делать поспешные выводы.

Федеральные чиновники сферы здравоохранения вернулись к призывам провести дополнительное расследование после того, как Всемирная организация здравоохранения столкнулась с критикой за то, что она изначально отмела версию, гласящую, что вирус имеет лабораторное происхождение.

ДОКТОР ФРЭНСИС КОЛЛИНЗ, директор Национальных институтов здоровья: Определённо возможно, что есть и другие варианты, включая вероятность утечки из лаборатории. У нас просто нет доказательств, благодаря которым мы бы могли сказать, насколько высока эта вероятность.

Один из самых высокопоставленных советников Байдена по коронавирусу крайне критически отнёсся к расследованию ВОЗ, в котором фигурировал Китай.

ЭНДИ СЛАВИТТ, советник по коронавирусу Белого дома: От Китая нужен абсолютно прозрачный процесс. Нам нужна помощь ВОЗ в этом вопросе. По нашему мнению, её сейчас нам не хватает.

Байден также сделал выпад в сторону своего предшественника, заявив, что «неспособность настоять на отправке американских инспекторов на место событий в первые месяцы всегда будет мешать любым расследованиям».

Новое указание вышло после того, как ряд источников сообщил CNN, что команда Байдена поставила крест на инициативе Госдепартамента, курируемой бывшим госсекретарём Помпео и призванной доказать, что коронавирус появился в китайской лаборатории.

МАЙК ПОМПЕО, экс-госсекретарь США: Я уверен, что мы обнаружим, что имеющиеся у нас доказательства согласуются с версией утечки из лаборатории. Я уверен, что так и будет.

КЕЙТЛАН КОЛЛИНЗ, главный корреспондент CNN в Белом доме: Госдепартамент выступает против такой трактовки, утверждая, что на расследовании не был поставлен крест: по их словам, в этом году оно просто подошло к концу. Однако из этого указания президента Байдена можно сделать вывод, что у теории, гласящей, что COVID-19 в самом деле появился в лаборатории и вырвался из неё, по их мнению, может быть крупица истины. Он хочет, чтобы разведсообщество разобралось в этом вопросе в течение следующих трёх месяцев.

Кейтлан Коллинз, CNN, Белый дом.

Материал предоставлен CNN international.

Дата выхода в эфир 27 мая 2021 года.