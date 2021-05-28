Скандалы: Порноактриса и охранник из «Пятёрочки»

Кто стоит за скандальными фитнес-клубами, которые «пылесосят» кошельки клиентов

В ЖК «Маяковский» на севере Москвы разгорается скандал вокруг местного фитнес-клуба, который собрал деньги с клиентов, после чего закрылся. Подобная схема жульничества процветает в столице не первый год, и чаще всего в сообществах потерпевших упоминается бренд «Зебра». Лайф обнаружил в Москве целую империю гастролирующих фитнес-клубов, которыми управляют обанкротившийся военный переводчик из Одессы, актриса фильмов для взрослых из Череповца и бывший охранник из «Пятёрочки».

В центре последнего скандала оказался фитнес-клуб Fit Zal. Он открылся на первом этаже респектабельного жилого комплекса «Маяковский» на севере Москвы. Полтора месяца назад фитнес-клуб запустил активную рекламу: мол, Fit Zal будет тренировочной базой команды ЦСКА по пляжному футболу, новым и старым клиентам обещали выгодные условия. Люди поверили и стали заключать договоры. Однако, как рассказали жители «Маяковского», 22 мая под покровом ночи к клубу подъехали грузовики и втихаря вывезли почти все тренажёры. Утром посетители натолкнулись на запертую дверь и лаконичное объявление: «Закрыто по техническим причинам».

Можно сказать, что для местных жителей это не стало шоком. По похожему сценарию закрылись предшественники клуба Fit Zal.

— Сначала по этому адресу находился фитнес-клуб «Амазония». Целый год они зазывали клиентов и собирали с них деньги. Затем зал закрылся. На его месте появился Fit Zal компании «ФЦ Маяковский». Поменялась лишь вывеска, а в договорах остался тот же гендиректор — Александр Решин. Клубные карты оформлялись с большими странностями. Встречались ошибки в наших паспортных данных, отсутствовали печати, а иногда и чеки. Менеджеры настаивали на оплате наличкой, обещая месяц в подарок. Последняя распродажа прошла 29 апреля. Я брала годовой всего за 14 500 рублей. А обычно они продавали за 20–25 тысяч, за такую цену при мне брали буквально в прошлую пятницу. А уже на выходных зал съехал. Беспринципность зашкаливает! — рассказала Анастасия С.

По её словам, в первые дни после вывоза тренажёров администрация фитнес-клуба Fit Zal пряталась и молчала. Телефонные номера не отвечали. Комментарии в соцсетях были отключены.

Держатели карт организовали группу в социальных сетях. Их оказалось около тысячи. Многие уже написали заявления в полицию, где просят привлечь администрацию к уголовной ответственности за мошенничество. В чате выложили фотографию, как той же ночью какие-то тренажёры начали завозить в ещё не открытый зал в ЖК «Савёловский сити», находящийся в другом районе Москвы. У людей закрались подозрения: обоими ЖК управляет коммунальная компания «Домс».

— Может, гастролёры?! Банкротятся, закрывают старый зал, вывозят всё оборудования в другой, собирают деньги на новом месте, снова банкротятся и снова едут в следующий зал! — строят версии потерпевшие.

В одной лодке с владельцами абонементов оказались и тренеры фитнес-клуба Fit Zal. Им тоже пока ничего не объяснили, многим из них остались должны по зарплате. Первыми дали хоть какую-то информацию полицейские. Они смогли дозвониться до гендиректора клуба Александра Решина. Тот пояснил, что Fit Zal якобы задолжал по аренде, поэтому пришлось съехать. Пока эти проблемы решаются, в зале будут идти ремонтные работы. Мол, скоро станет только лучше.

— После поднятой нами шумихи администрация зала, наконец, начала общаться. В эту субботу, они обещают, зал откроется. Уже привезли обратно старые шкафчики и столы для менеджеров. Но тренажёры всё ещё не вернули. Пока на неопределённое время заработает только бассейн и сауна. Мое мнение: всё это может делаться для того, чтобы потянуть время. Возможно, руководство фитнес-клуба ждёт отказа в возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», — считает Ольга Салахутдинова, практикующий юрист в сфере защиты прав потребителей. Ей тоже не повезло купить абонемент в Fit Zal.

Что скрывает Fit Zal

Как выяснил Лайф, «Амазония» и Fit Zal могут оказаться суббрендами другой скандальной московской сети фитнес-клубов — «Зебры». За ней уже давно тянется дурная слава.

В договорах «Амазония» и Fit Zal гендиректором значился Александр Решин. Потерпевшие клиенты считают, что, скорее всего, он только зиц-председатель. На него сейчас оформлены четыре компании, связанные с фитнесом. Его основным партнёром выступает Наталья Немчинова — актриса фильмов для взрослых и близкая подруга владельца сети «Зебра». Она, в свою очередь, владеет двумя филиалами Fit Zal — компаниями «ФЦ Автозаводская» и «ФЦ на Веневской». Отметим также, что домен фитнес-залов «Амазония» (amazoniafit.ru) принадлежит компании «Зебра фитнес клуб».

Бенефициаром Fit Zal сначала был некий Андрей Козленко — у него около десятка общих бизнес-проектов с Немчиновой, а ещё он владел компанией «Зебра медиа менеджмент». Затем клубы контролировал Василий Скрипченко. Вместе с девушкой из пикантных фильмов он числился совладельцем фирмы по приёму платежей «Мультиспорт». Следует отметить, что свою карьеру Скрипченко начинал охранником в магазине «Пятёрочка».

Финансовые результаты закрывшегося филиала Fit Zal в ЖК «Маяковский» очень показательны: счета заблокированы, чистая прибыль — минус 11 миллионов рублей по итогам прошлого года, чистые активы — минус 16 миллионов.

Наталья Немчинова стала известна широкой публике во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Красавицу показали во время трансляции матча с участием сборной России. Кадры, как она истово болеет, облетели весь мир. Её называли самой красивой болельщицей. А затем в Сети нашли порноролики с главной героиней, очень похожей на неё.

Сейчас Немчиновой 31 год. Она родилась в Череповце, живёт в Москве. Часто меняет имя. В Сети блондинка представляется иногда Натали Андреевой, иногда Анной Виноградовой или Алиной Тихоновой. Бывает, мелькает под заморскими именами Annabell, Delilah G либо Danica A. Страниц «ВКонтакте» с её изображением больше сотни. Какие-то действительно принадлежат ей, на них в качестве её работы указан фитнес-клуб «Зебра». Но чаще её фото используются в качестве рекламы борделей и ВИП-саун.

Сама Наталья Немчинова говорит, что к порноиндустрии не имеет отношения.

— Меня выбирали девушкой года Playboy, но в порнографии я никогда не снималась. Да, в Интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести, — настаивает она.

СМИ выяснили, кто раскручивает белокурую красавицу. У неё огромное количество совместных фотографий с владельцем сети фитнес-клубов «Зебра» Сергеем Рощупкиным. Они горячо обнимались на корпоративных фото, под ручку ходили в модный клуб ICON, вместе бегали марафон.

Сергею Рощупкину 49 лет. Он из Одессы, в Москве учился в военном университете, на факультете иностранных языков. В 2017 году его осудили по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В одном из его фитнес-клубов «Зебра» утонул десятилетний мальчик. Рощупкин получил два года условного срока, и его обязали выплатить компенсацию матери погибшего.

Сергей Рощупкин утверждает, что их связывает просто дружба.

— С Наташей мы столько лет знакомы, уже как родные, — признался бизнесмен. — Одни пишут, что она мне жена, другие — любовница. Это, конечно, не так. Она из провинции, сама себя сделала. А ещё болельщица, каких мало. Всю Европу исколесила вслед за нашими футболистами.

По его словам, Наталья работает в одном из клубов сети, расположенном в подмосковном Красногорске. Туда регулярно захаживает балерина Анастасия Волочкова, которую в «Зебре» называют самой любимой клиенткой. С Наташей балерина знакома лично: несколько лет назад они вместе запустили детский благотворительный проект «Зебрёнок». Светские сплетники утверждали, что балерина якобы встречалась с начальником охраны СПА-салона «Новахов-спа». Им, судя по отчётности, тоже владел и управлял Рощупкин.

Скандальная «Зебра»

Свежий скандал с фитнес-клубом Fit Zal вполне укладывается в стиль работы «Зебры». В социальных сетях есть несколько сообществ людей, которые считают, что они были обмануты в этих фитнес-клубах. Некоторые сообщения о том, что с клиентов собрали деньги, а зал так и не открылся, датированы 2015 годом.

— На стадии строительства фитнес-клубов «Зебра» абонементы там продавали со скидками 70%. Это завуалированное мошенничество. Потом вас ставят перед фактом, что этот проект закрыт и вас могут только направить в другой клуб без права выбора, без возврата денег и без обещанного бассейна. Так произошло с «Зебра Торпедо» и «Зебра Ярославка», — недоволен аноним на специализированном сайте. Его пост поддержали сотни человек. Люди оставляли похожие комментарии.

— В 2019 году, в июне, увидели рекламу, что рядом открывается новый фитнес-клуб, скидки — 80%. Купили с супругой два абонемента на год за 16 900 рублей каждый. Но открытия зала так и не дождались. Вернуть деньги нам отказались. Пришлось подавать в суд, который мы легко выиграли. Тем не менее сами средства возвращали очень тяжело. На их счетах просто не было ни копейки, арестовывать оказалось нечего. Лишь несколько месяцев назад нам, наконец, вернули наши деньги, — рассказал Лайфу москвич Артур Селенков.

Сотрудники «Зебры» тоже недовольны работодателем.

— Все в чёрную: и зарплата, и услуги! Ни один контракт не пробивается по кассе, а если вам и дадут чек (что вряд ли!), то касса всё равно не подключена к терминалу. Естественно, что ни о налогах, ни об отчислениях и речи быть не может. Гендиректор — Рощупкин Сергей Валерьевич. Люди после нескольких дней работы с ним просто уходят! Естественно, без выплат! Текучка в данной «компании» — 95%!!! Остаются работать те, кто просто ворует деньги, — утверждает бывший сотрудник. Его слова подтверждают десятки постов от других людей.

По данным СПАРК, все фитнес-клубы сети «Зебра» либо мертвы, либо близки к этому. Их владельцем продолжает числиться Сергей Рощупкин. Ему же принадлежит единый бренд. Подавляющее большинство «Зебр» уже закрыто учредителем или ликвидировано налоговой службой. Остальные банкротятся, в лучшем случае имеют заблокированные фискалами счета и входят во всевозможные негативные списки. Сам Рощупкин тоже банкрот. По закону он вообще не имеет права вести бизнес. С молотка ушли многие его активы. Например, земельные участки в Красногорске, немецкий седан BMW 325i, паркетник Range Rover Evoque, микроавтобус Hyundai H-100 Porter, роскошный внедорожник Cadillac Escalade, офис на колёсах Chevrolet Express G1500. Сейчас открыт аукцион по двум его квартирам площадью 367 квадратных метров и 391 квадратный метр в ЖК «Город яхт» на Ленинградском шоссе, на берегу Химкинского водохранилища. Цена лота на данный момент колеблется на уровне в 130 миллионов рублей. Судя по банкротным базам, сейчас Рощупкин прописан в обычном панельном доме на улице Полины Осипенко, 16.

Главным кредитором Сергея Рощупкина, по документам, является «М2М Прайвет банк» — банк-банкрот с отозванной лицензией. Размер долга составляет почти 1,8 миллиарда рублей.

Интересно, что Рощупкин начал оформлять банкротство физлица ещё до иска кредиторов. Дело рассматривалось по месту его регистрации — в Калининграде, конкурсного управляющего он выбрал сам. Банк-кредитор пытался это оспорить, но не смог.

Бизнес-империя

Самый ранний бизнес Рощупкина — учреждённый в 1997 году «НПО «Ионит» — базировался по адресу улица Гагарина, 23, в подмосковном Красногорске. Там же затем регистрировались другие его компании: «Детский развивающий центр Зебрёнок», «Зебра ВДНХ», «АБ Зебра», «Зебра Профсоюзная», «Корпоративный отдел Зебра», а также «Медицинский центр Новахово», «Новахов плаза», «Спа-курорт Новахово», «Спа-салон Новахофф» и «Ресторан Новахов».

Сейчас по этому адресу находится отель Grand Wellness Hotel 4*, с которым также был связан бизнесмен. В 2017 году арбитражный суд признал банкротом некую компанию «Корэк». Конкурсный управляющий выяснил, что фирма успела провести ряд подозрительных сделок по выводу активов, подлежащих включению в кредитную массу. Речь шла о сделке 2014 года, по которой тот самый Сергей Рощупкин стал формальным владельцем здания отеля Grand Wellness Hotel 4* в Красногорске и земельных участков под ним. После долгих судебных тяжб конкурсный управляющий смог аннулировать эту сделку. Рощупкин пытался оспорить решение, но не смог. Не исключено, что истинные владельцы отеля пытались спасти актив, записав его на номинанта.

«Корэк» принадлежит семье обанкротившегося бизнесмена Гаврилы Новахова. Только в 2010–2011 годах фирма заработала на контрактах с Минобороны десять миллиардов рублей. Деньги выделялись на покупку квартир для военных.

Эксперты говорят, что во время пандемии многие фитнес-клубы ушли с рынка или переживают сложные времена, поэтому есть опасность обмана.

— До пандемии в стране работало 13 тысяч фитнес-объектов. Их число уже сократилось на четверть. Объём невыполненных обязательств перед клиентам оцениваем в десять миллиардов рублей, из которых 5,3 миллиарда приходится на регионы. Участились прецеденты, когда недобросовестные игроки, перед тем как уйти с рынка, устраивали распродажи клубных карт, заранее зная о своём бедственном положении, — рассказала Лайфу президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По её словам, НФС разработало декларацию об ответственном отношении к клиентам. На сегодня её поддержали 750 клубов из 50 субъектов РФ. Документ определяет последовательность действий остальных игроков при уходе с рынка одного из членов сообщества. Например, они могут равномерно распределить обязательства ушедшего игрока между действующими фитнес-объектами, взяв на себя расходы по обслуживанию клиентов равными долями в соответствии с масштабом, локацией и средней стоимостью услуг.

Егор Пережогин