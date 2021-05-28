Скандалы: Признание не удержало от взятки

Волгоградского следователя Дмитрия Николаева, заявившего о противоправных действиях генерала Михаила Музраева, решили взять под стражу

Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего следователя Краснооктябрьского следственного отдела Волгограда Следственного управления (СУ) СКР по региону Дмитрия Николаева. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. В прошлом году в интернете появилась видеозапись, на которой майор юстиции Николаев признается, что по требованию бывшего начальника СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева фальсифицировал уголовное дело в отношении бывших депутатов городской думы Волгограда. Позже он заявил, что ничего подобного не говорил. Михаил Музраев сейчас находится под следствием по обвинению в организации теракта. Вину он не признает.

Басманный райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство Главного следственного управления СКР, отправил под арест бывшего следователя Краснооктябрьского следственного отдела СКР Волгограда Дмитрия Николаева. Как уточнили в пресс-службе суда, он пробудет под стражей два месяца, до 17 июля. По данным “Ъ”, Дмитрий Николаев был задержан в Волгограде на прошлой неделе, ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). После предъявления обвинения бывшего следователя этапировали в Москву для проведения следственных действий. Каких-либо подробностей уголовного дела в отношении экс-сотрудника СУ СКР по Волгоградской области не сообщается.

Дмитрий Николаев стал известен в ноябре прошлого года после того, как в интернете появилась видеозапись с его признаниями в том, что в 2016 году он якобы сфальсифицировал материалы уголовного дела в отношении бывших депутатов городской думы Волгограда Евгения Щура, Алексея Зверева и Федора Литвиненко. Он утверждал, что указания о фальсификации уголовного дела он получил от бывшего начальника СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева.

«Когда мы посмотрели учредительные документы, то поняли, что Зверев вообще не является учредителем, он не имел отношения к этой фирме. Это сильно расстроило руководство, и я получил указание выбивать любым способом показания из сотрудников на учредителей и, самое главное, что-нибудь сфабриковать на Зверева, так как он из них был самый богатый, несговорчивый, а у Музраева были с ним личные счеты. Со слов Ломоносовой (сотрудница СУ СКР по Волгоградской области.— “Ъ”), Музраев “поставил задачу оставить Зверева без штанов”. Я понимал, что эти действия незаконные, но побоялся отказаться выполнять указания Музраева, так как помимо власти в СУ он также являлся лидером всей преступности в Волгоградской области»,— заявил Дмитрий Николаев и попросил возбудить в отношении него и других причастных к уголовному делу сотрудников СУ уголовное дело. Дело возбуждено не было.

Позже Дмитрий Николаев выступил в СМИ с опровержением своих слов, заявив, что они не соответствуют действительности. «Эти слова мне не принадлежат. По отношению ко мне имели место попытки шантажа для склонения к лживым заявлениям перед допросом одного из свидетелей по уголовному делу об автоподставах»,— пояснил он. После публикации видеозаписи Дмитрий Николаев уволился из следственных органов.

Уголовное дело в отношении бывших депутатов волгоградской городской думы Евгения Щура, Алексея Зверева и Федора Литвиненко, а также их предполагаемых подельников Наталии Володиной и Максима Калашникова на этой неделе поступило в Центральный районный суд Волгограда. Первое заседание назначено на 1 июня.

Следствие считает, что они через подконтрольных лиц оформляли либо выкупали у автомошенников фиктивные извещения о дорожно-транспортных происшествиях, так называемые европротоколы, для составления которых не требуется участия сотрудников полиции, а в дальнейшем, чтобы не предоставлять страховым компаниям «пострадавшие» автомобили для осмотра, самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированных организациях, которые завышали стоимость восстановительного ремонта транспортных средств. Участие в судах принимали якобы специальные юристы, которые, несмотря на фиксированную заработную плату, дополнительно оценивали свои услуги в несколько десятков тысяч рублей, взыскивая эти денежные средства в судебном порядке со страховых организаций.

Ущерб страховых компаний от якобы преступной деятельности сообщества оценивается правоохранительными органами в 84 млн руб.

Доказательная база по уголовному делу составила 1897 томов, обвиняемые знакомились с материалами дела с 2018 года. Все фигуранты дела не признают вину и уверяют, что вели законную предпринимательскую деятельность, однако их адвокаты дело не комментируют, ссылаясь на подписку о неразглашении материалов следствия.

Упомянутый Дмитрием Николаевым в видеоролике бывший глава волгоградского СУ СКР, а сейчас советник главы следственного комитета Михаил Музраев вместе с волгоградским предпринимателем Владимирому Зубковым обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Потерпевшим по уголовному делу является губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В 2019 году он заявил, что в ноябре 2016-год была совершена попытка поджога дома в элитном поселке Латошкино, который снимала семья губернатора. На тот момент глава региона находился в особняке, но в результате поджога никто не пострадал, так как наружные стены дома были обработаны огнеупорным составом.

По делу о поджоге уже осуждены трое исполнителей: в ноябре прошлого года Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор Ивану Железникову и Дмитрию Ушакову. Они признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и попытке сжечь чужое имущество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Отдельно по тем же статьям был осужден Виталий Семисотнов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой.

В мае этого года Михаилу Музраеву предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что он давал подчиненным не отвечающие интересам службы указания. Ни он, ни Владимир Зубков не признают вину.

Сергей Петунин