Мнение: Экстремизм бывает разным

Постом Юли 6e_4uvstvo навеяно.

Или про “граждан СССР”, коих расплодилось в нынешнее время видимо-невидимо. И фиг бы с ними, у каждого свои тараканы, каждый в свои игрушки играет. И миром управляет, пока санитары не видят. Это ладно, это можно пережить и вообще забить на это. Хуже другое. На волне короны, цифровизации, местами охеренного властного беспредела и бесправия, люди в отчаянии готовы хвататься за что угодно, что может дать надежду. За соломинку. И вот тут эти “граждане СССР” на подхвате. Со своими бредовыми видео о том, как они “борются” с “незаконным формированием РФ”. Со своим напором, который легко может ввести в заблуждение неискушенного и несведущего человека.

Про таких “граждан” я знала давно, скидывал кто-то одаренный ссылку на ватсап с видео о том, что коммуналку можно не платить:)) Но особо в тему не вникала. Диагноз им поставила раз и навсегда для себя, и все на этом:))

Но после вчерашней дискуссии у Юли заинтересовалась этим вопросом более предметно. И нашла массу интересных вещей.

Вот, например – https://www.kp.ru/daily/27091/4164162/. Правда, тут автор, на мой взгляд, слишком лоялен. И чрезвычайно мягко именует этих граждан “секта”.

А вот тут более объективный взгляд на эту секту. И тут их совершенно справедливо именуют преступниками. Экстремистами. Которые призывают к свержению конституционного строя. И это куда более подходящее определение, чем относительно невинное “сектанты”.

Ну, а теперь на пальцах, простым языком. Некоторое время назад в России начали образовываться группы людей, которые считают РФ незаконным образованием, и утверждают, что они – граждане давно почившего в бозе СССР. И на этом основании отказываются выполнять законы РФ. При этом активно пользуются правами граждан незаконного, по их мнению, государства. Например, берут кредиты по вполне себе российским законам. А потом не хотят их отдавать, ибо они российских законов не признают. Или не платят коммуналку. Хотя коммунальными ресурсами пользуются. Не платят налоги. Но пользуются услугами бесплатной медицины и бесплатного образования для своих детей. В общем, самая удобная позиция. Брать я буду, но отдавать не хочу.

И на чисто бытовом уровне такие граждане вызывают у меня чувство глубочайшего омерзения по нескольким причинам. Во-первых, я терпеть не могу разных хитрожопых халявщиков. Во-вторых, я терпеть не могу тех, кто играет на самом святом для многих наших сограждан – чувстве ностальгии по СССР. Многие, очень многие с тоской вспоминают это государство. Я кстати, к таким не отношусь. В СССР перегибов было – пожалуй, нынешние власти позавидуют. Но чувства тех, кто ностальгирует – понимаю. Понимаю, что ностальгия их вызвана в большей степени утратой молодости и связанных с ней положительных воспоминаний. Понимаю, что ностальгируют в основном те, кто на период распада СССР уже состоялся, как профессионал, как личность. А вписаться в новые реалии уже не сумел. И их потери действительно огромны. И бесполезно взывать к логике, приводить примеры, делать сравнительный анализ прошлого и настоящего по различным параметрам. Они душой остались в СССР. Я их не поддерживаю, повторюсь. Но понимаю. И считаю, что играть на чувствах таких людей – мерзко. Наконец, они просто, нагло врут. В расчете на недалеких сограждан на голубом глазу заявляют, что не только живут по паспортам СССР в настоящее время, но и добились признания этих паспортов российским государством.

Я со вчерашнего вечера детально изучила данный вопрос, и теперь со всей ответственностью могу сказать – это наглая, неприкрытая ложь! Ни одним государственным органам, ни в одном населенном пункте России, паспорт СССР в настоящее время действительным не признан! это НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО!!! А вот для чего они врут – подумайте сами. Впрочем, допускаю, что мотивация их вранья вам неинтересна. Тогда задайте себе другой вопрос – почему вас-то так легко обмануть? Сказал вам кто-то, что его паспорт гражданина СССР признало современное государство. И вы поверили. Просто так. На слово. Почему? Потому что обмануть может только государство, а “граждане СССР, лучшего государства всех времен и народов”, обмануть не могут? Так я вас разочарую. Могут. И не только могут, но и успешно это делают. При этом, я даже не упоминаю про извращенную логику этих “граждан”. Как, по их мнению, нелегитимное государство может признать паспорт СССР? В чьем воспаленном мозгу могла родиться такая идея? Но ничего, многие сограждане съели и добавки попросили, по комментам к посту это отчетливо видно:))

Но это все моральная сторона этих сектантов. Неприглядная. Отвратная, но уж какая есть. Значительно хуже дело обстоит с юридической точки зрения. Все эти секты не имеют единого руководства и единой организации. И потому тараканы у каждой секты свои. Наверное, есть вполне “безобидные” секты, вся деятельность сведена к тому, чтобы просто ловить хайп и жрать людские ресурсы своим бесконечным троллингом. С этих и спроса почти никакого (а должен бы быть. За то, что мешают нормальной жизнедеятельности органов государственной власти. Пока чиновник тратит время на отписки по какой-нибудь стотысячной, необоснованной и бредовой жалобе неадекватной бабы, он мог бы действительно поработать на пользу общества).

Но значительно хуже с правовой точки зрения другие группы. Те самые, которые открыто призывают к свержению государства РФ как нелегитимного. А это уже – целая глава 29 УК РФ. Не поленитесь, просмотрите на досуге, сколько там всего под эту деятельность подвести можно. Много. Очень много. И тащат эти “граждане СССР” за собой в уголовную пропасть множество невинных и наивных людей, поддавшихся их напору. Да, они очень напористы в своих речах. А как иначе-то? Все секты, абсолютно все, строятся людьми с сильными лидерскими способностями. И в “проповедники” и руководители подбирают таких же. Бессловесная овца за собой стадо повести не сможет, нужен лидер. Пусть безграмотный. Пусть тупой. Пусть даже преступный. Но – лидер. Умеющий энтузиазмом зажечь толпу. А уже если спич перемежать номерами статей и названием законов – то вообще огонь. Впечатление производят сногсшибательное. И совсем неважно, что статьи они перевирают. А называемые ими законы никакого отношения к делу не имеют. Это ерунда. Главное – огонь в глазах. А этого у них не отнять.

“Очарование зла”. Слышали когда-нибудь такое выражение? А, может, видели? Я – видела. Когда самое черное-пречерное зло, семнадцатилетняя живодерка, творившая ужасные вещи с животными, которые читать-то невозможно, не то что делать, и которая планировала на будущее убийство ребенка (снафф на их сленге, погуглите. Получите незабываемые впечатления) – не дрогнула ни единым мускулом в лице ни во время следствия, ни во время судебного процесса. Ни проронила ни единой слезинки, понимая, что ей грозит немалый реальный срок. Не просила жалости или снисхождения. Не раскаялась даже ради смягчения приговора. Девочка 17 лет с очаровательной внешностью фотомодели. Вот это и есть то самое “очарование зла”. Несмотря на все свои преступления, она невольно вызывала уважение своей стойкостью. Омерзение тоже, конечно. Но и уважение.

“Граждане СССР” – они, конечно, на такой уровень не тянут. В большинстве своем тупые базарные тетки (я посмотрела несколько видео со вчерашнего вечера. Из того, что посмотрела – большинство именно такие). И в них нет никакого очарования зла. Зато в них есть тот самый напор. И он с успехом заменяет им все остальное – право. Логику. Честность. Порядочность. Все то, что делает человека человеком.

И пока они играют в свои игрушки на бытовом уровне – они ни для кого не опасны. Они просто вечная заноза в заднице государства. Кстати, в их обожаемом СССР они б давно отправились на лесоповал, если только вякнуть посмели, что советская власть – незаконна. В лучшем случае на лесоповал. Скорее, революционные тройки их бы просто расстреляли.

Посыл моего поста, как всегда, один – не дайте себя облапошить. Никому. Ни государству. Ни жуликам. И помните, что единственный метод борьбы со всем, что вас не устраивает – законный. Только в рамках правового поля. Все остальное приведет вас или в психушку, или в тюрьму. И мне всегда очень жаль, когда славные, порядочные люди становятся пешками в чьей-то мерзкой игре. Пусть даже эта игра “граждан СССР”.

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