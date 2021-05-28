Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о депрессии на фоне болезни матери

Вот уже полтора года как Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью. Осенью 2019 года ряд СМИ сообщил, что у актрисы диагностировали глиобластому – наиболее частую и наиболее агрессивную форму опухоли мозга. Семья Заворотнюк почти не комментирует ситуацию, сохраняя молчание по поводу состояния актрисы. Только дочь Анастасии – 25-летняя Анна Заворотнюк, которая активно ведет блог в социальной сети, иногда отвечает на вопросы подписчиков о маме. Вчера девушка рассказала, что и сама заболела, узнав о недуге самого близкого человека. Какое лечение она проходит, девушка не уточнила.

Случилась страшная болезнь моей мамы, которая окончательно перевернула меня вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю. Когда я выздоровею полностью и найду в себе силы рассказать вам свою историю, я обязательно это сделаю, – написала она в сторис своего Instagram. Анна Заворотнюк также открыто заявила, что пережила депрессию, и теперь еще глубже осознает ценность жизни.

В итоге все, что я имею сейчас, как я мыслю, как поменяла свою голову, научилась принимать удары судьбы со смирением, — это был невероятно тяжелый для меня путь. Я узнала, что такое настоящая депрессия и как важно любить жизнь и, несмотря ни на что, не сдаваться. Я безмерно благодарна людям, которые буквально вытащили меня за шиворот с самого дна. Цените тех, кто рядом с вами не только в радости, но и в самом глубоком горе. Если вы приобрели хотя бы одного человека за вашу жизнь, то это счастье, – пояснила Анна.

Ранее Анна уже высказывалась по поводу внимания со стороны СМИ к ней в связи с болезнью матери. Но и сейчас она снова призналась, что ее очень трогают непроверенные факты, слухи и сплетни о состоянии ее матери, которые публикуют некоторые СМИ.

Сплетни всегда были, я уже давно привыкла. Сейчас, конечно, они порой настолько ужасны, что плакать хочется просто от степени жестокости, – написала Заворотнюк.

Напомним, что у 50-летней Анастасии Заворотнюк трое детей. Старшая дочь Анна долгое время жила и училась заграницей, и собиралась продолжить учебу в Нью-Йорке, но узнав о болезни мамы, вернулась в Россию. Средний ребенок – 20-летний сын артистки Майкл недавно вернул себе фамилию отца Дмитрия Стрюкова. Младшая дочь Мила родилась в браке артистки с фигуристом Петром Чернышевым. Первая фотосессия девочки с семьей состоялась в марте 2019 специально для HELLO. Анна с мамой, Анастасией Заворотнюк, 2017 год

Анастасия Заворотнюк, Майкл, Мила, Петр Чернышев, Анна