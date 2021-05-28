Свекровь никак не поймет, что мы — отдельная семья. Мы ей ничем не обязаны

Оля слушала возмущения своей свекрови и пыталась от них абстрагироваться. Она собирала ей обед в вымытые контейнеры, нарезала хлеб самым острым ножом и тщательно все упаковывала, чтобы опять не слушать замечания.

Надежда Васильевна была уверена, что дети ей обязаны. Хотя не только дети — она ко всем так относилась. На старости лет она залезла на шею невестке с сыном и радовалась своему выгодному положению.

Она всегда что-то требовала. Если кто-то посмел проигнорировать ее просьбу, начинались манипуляции. То у нее голова болит, то инсульт вот-вот случится. Мало того, супругам еще и обеспечивать родственницу приходилось, а запросы у нее были еще те.

Вот на днях свекровь решила, что ей нужно на курорт. Соседка вернулась из санатория, а она почему должна дома сидеть? По этому поводу она даже вызвала сына с работы. Мать напугала его, что слишком плохо себя чувствует, как не представиться сегодня, начала прощение просить и прощаться.

Борис знал, как его мама любит представления устраивать, но в этот раз испугался и примчал. Как же он удивился, увидев маму в бодром духе и хорошем настроении. Когда она заметила сына, сразу плюхнулась в кресло, взялась за голову и начала наблюдать за реакцией Бориса.

Он просто молчал, ведь понял, что это очередной спектакль. Надежда Васильевна начала рассказывать сыну о том курорте, мол, как там хорошо лечат и людей на ноги ставят. Борис попытался объяснить матери, что у него сейчас денег нет. Но родственница и слышать не хотела об ипотеке, внуке-первокласснике, ремонте и других заботах сына.

Закончился разговор приездом скорой. Невестку сразу вызвали для того, чтобы присматривать за свекровью и выполнять ее “предсмертные” напутствия. Уставшая Оля слушала ее и не понимала, почему именно она ввязалась в эту семью.

Борис чувствовал себя виноватым и пообещал купить маме путевку.

Его жена лишь закатила глаза после этих слов. Так длилось уже десять лет. Они жили не для себя, а для свекрови. Сами ни разу на море не были, зато свекровь купалась в роскоши и достатке.

Два года назад они еле наскребли на ипотеку. Мебель до сих пор купить не могут, зато свекрови новую кухню заказали. Сын в этом году в первый класс идет, а денег на сборы нет — Борис все на путевку в санаторий потратил.

Живут по уши в долгах и кредитах. Зарплаты у них средние, могли бы хорошо жить, если бы свекровь на хвосте не сидела. Маме всегда что-то надо, и ее желания не оговариваются.

Оля очнулась от криков свекрови. Мама Бориса кричала на весь коридор, что у нее по графику обед, а невестки все нет.

Как ей быть? Как усмирить Надежду Васильевну?