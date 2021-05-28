 

Новая Skoda Octavia появится в Индии 10 июня 2021 года

28.05.2021, 13:28, Разное
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— Четвертое поколение Шкода октавия будет оснащаться 2,0-литровым бензиновым двигателем TSI.

— Неофициальные заказы на модель начались в некоторых дилерских центрах.

Skoda Auto India недавно объявила, что Octavia нового поколения будет выпущена в следующем месяце. Теперь, согласно подробностям, опубликованным в Интернете, модель, вероятно, будет запущена в стране 10 июня 2021 года.

Как видно на изображении, избранные дилеры Skoda в Индии начали заказы на новую Octavia, и вскоре ожидается прибытие первых единиц обновленной модели. Octavia четвертого поколения была представлена ​​еще в ноябре 2019 года.

Экстерьер Skoda Octavia 2021 года отличается новой решеткой радиатора с черными вертикальными планками, полностью светодиодным освещением, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и надписью Skoda на крышке багажника. Внутри модель оснащена 10,25-дюймовой полностью цифровой приборной панелью, 10-дюймовой информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном, рычагом переключения передач, трехзонным климат-контролем и двухспицевым рулевым колесом.

Под капотом предстоящая Skoda Octavia будет оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем TSI, который выдает 187 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Этот мотор будет работать в паре только с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач DSG. После запуска новая Skoda Octavia будет конкурировать с Hyundai Elantra.

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