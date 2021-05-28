В Кремле призвали Microsoft прояснить слова относительно «хакерской группы из России»

Заявление Microsoft о хакерской группе якобы из России, которая «стоит за атаками на различные государственные организации в США и других странах», выглядит как абстрактное заявление, компании должна прояснить свои слова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне компания Microsoft сообщила, что хакерская группа якобы из РФ совершила атаки на 150 различных госведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций в США и других странах мира. В связи с заявлением журналисты задали вопрос Пескову, не приведут ли эти кибератаки к дальнейшему росту напряженности между Россией и США, передает РИА «Новости».

«Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно ответить: какие группы, почему они связан с Россией, на что, кто напал, к чему это привело, в чем заключалось нападение и откуда об этом известно Microsoft? Если ответить на все эти вопросы, то можно подумать над ответом», – сказал Песков.

По его словам, Кремль не может прокомментировать эти вопросы, поскольку не располагает информацией об кибератаках. «Я не могу никак их прокомментировать, мы не располагаем такой информацией. Это же утверждает Microsoft. Соответственно, Microsoft должен прояснить эти вопросы», – добавил он.

«Ничего не могу сказать, это такое абстрактное заявление, это все равно, что нам сказать, что нам представляется, что большая угроза исходит из Microsoft и программного обеспечения. Вот это будет такое же голословное обвинение. Просто, чтобы какую-то параллель сравнительную провести», – указал пресс-секретарь президента.

При этом Песков усомнился, что заявление Microsoft каким-то образом отразится на предстоящем саммите президентов РФ и США: «нам кажется, что нет».

В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести против РФ санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds.