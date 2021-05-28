 

Бельгия отозвала посла из Сеула после скандала с его женой

28.05.2021, 13:20, Новости дня
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Министерство иностранных дел Бельгии отзовет своего посла в Республике Корея Петера Лескуйе в ближайшие недели: решение связано с тем, что его жена Сян Сюэцю дала пощечину работнику местного магазина одежды, говорится в заявлении ведомства.

«Стало ясно, что нынешняя ситуация не позволяет ему продолжать спокойно исполнять свои обязанности. Поэтому министр иностранных дел Софи Вильмес решила, что прекращение пребывания посла Лескуйе в Южной Корее этим летом – в интересах двусторонних отношений», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным Reuters, инцидент с супругой посла Бельгии произошел 9 апреля. На записи камер видеонаблюдения одного из магазинов одежды в Сеуле, которая позднее попала в соцсети, видно, как женщина дает пощечину одному из работников, который заподозрил ее в том, что она попыталась покинуть магазин с неоплаченной вещью.

В МИД сообщили, что Сян решила провести беседу наедине с сотрудниками магазина, «чтобы принести им извинения за свое неприемлемое поведение». В ведомстве также отметили, что с женщина была лишена дипломатического иммунитета на время расследования инцидента южнокорейской полицией.

В начале октября 2019 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал снять дипломатический иммунитет с жены американского дипломата Энн Сакулас, спровоцировавшей аварию, в которой погиб 19-летний британец Гарри Данн Сакулас. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Джонсоном допустил возможность процедуры примирения по этому делу.

Также посольство США отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства.

Между тем в Британии после этого ДТП нарисовали для американцев плакаты с напоминанием о левостороннем движении.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на фоне этого инцидента набирает обороты дипломатический скандал между Британией и США.



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