Белорусский суд отклонил жалобу на задержание в Минске россиянки Сапеги

Россиянка София Сапега останется под стражей в Белоруссии, суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на ее задержание.

«Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Софии», – сообщил ТАСС адвокат Александр Филанович.

По его словам, защита до сих пор не смогла посетить Сапегу в СИЗО Минска. По последней информации, отметил адвокат, Сапега чувствует себя нормально. На вопрос журналистов «на что рассчитывать?» Филанович отметил, что сначала надо изучить материалы дела, передает Sputnik Белоруссия.

«Надо сначала изучить материалы дела, сейчас я изучу материалы. Тогда какую-то позицию в суде будем формировать», – отметил адвокат.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.