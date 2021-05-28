Жжение в носу может указывать на заражение COVID-19

Ученые выявили новый признак возможного заражения COVID-19. О наличии коронавируса в организме может свидетельствовать жжение в носу.

Всем известно, что при заболевании COVID-19 пациент теряет обоняние и вкус, у него повышается температура и появляется сухой кашель. К этим классическим симптомам заражения, согласно последним исследованиям ученых медиков, может добавиться еще один. Как говорится в публикации издания Times of India, у ряда людей, поступивших в больницу с подозрениями на коронавирус, отмечается жжение в носу.

Этот признак объясняется тем, что данный орган является одним из главных путей проникновения патогенных микроорганизмов. В носовой полости находится много рецепторов ACE-2, к этому особому ферменту и прикрепляется спайковый вирусный белок. Данный процесс и объясняет высокую распространенность болезненных симптомов в верхних дыхательных путях. Исходя из вышесказанного, разработка назальных препаратов для лечения COVID-19, над созданием которых трудятся сейчас многие исследователи по всему миру, является достаточно перспективным делом.

Ранее в ходе исследований эксперты выяснили возможность инфекции верхних дыхательных путей провоцировать легкие или умеренные симптомы вроде заложенности носа и закупорки носовых пазух. Жжение возникает вследствие роста бактериальных и грибковых микроорганизмов. Воспаление носового прохода, являющееся результатом поражения органа, только способствует распространению COVID-19 еще больше. Кроме того, вместе с жжением в носу пациент может ощущать сильную сухость, раздражение и постоянный зуд, который локализируется также в области глаз. Далее чувство жжения может перейти на горло, его может сопровождать выделения из носа, насморк и закупорка пазух.

Источник: ufacitynews.ru