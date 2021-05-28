 

“Тина, ты нас добьешь это фотосессией”, “Пупс”. Тина Кароль раздвинула ноги в постели

28.05.2021, 13:16, Новости дня
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Певица представила именное постельное белье. Для одного из снимков она позировала, раздвинув ноги и подняв одну вверх.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Подписчики отреагировали на пост.

“Тина, ты нас добьешь это фотосессией”, – заявила nadyadidenko.

“Пупс”, – написала dantina._.love.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии исполнительницы восемь альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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