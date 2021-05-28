“Тина, ты нас добьешь это фотосессией”, “Пупс”. Тина Кароль раздвинула ноги в постели
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Певица представила именное постельное белье. Для одного из снимков она позировала, раздвинув ноги и подняв одну вверх.
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Подписчики отреагировали на пост.
“Тина, ты нас добьешь это фотосессией”, – заявила nadyadidenko.
“Пупс”, – написала dantina._.love.
Контекст:
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии исполнительницы восемь альбомов.
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