“Тина, ты нас добьешь это фотосессией”, “Пупс”. Тина Кароль раздвинула ноги в постели

Певица представила именное постельное белье. Для одного из снимков она позировала, раздвинув ноги и подняв одну вверх.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Подписчики отреагировали на пост.

“Тина, ты нас добьешь это фотосессией”, – заявила nadyadidenko.

“Пупс”, – написала dantina._.love.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии исполнительницы восемь альбомов.

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