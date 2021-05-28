Украина и Словакия завершили процедуры по вступлению в силу соглашения по аэропорту Ужгород – Шмыгаль

“Мы договорились максимально использовать наш транзитный потенциал. Наши страны завершили процедуры по вступлению в силу соглашения по аэропорту Ужгород. Надеюсь, что в ближайшие дни будут подписаны имплементационные протоколы по этому соглашению, что даст возможность восстановить полную работу аэропорта “Ужгород”, – заявил Шмыгаль.

По словам Хегера, договор об использовании воздушного пространства Словакии вступит в силу за несколько дней.

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Контекст:

24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить работу Международного аэропорта Ужгород.

Особенностью аэропорта является то, что для взлета и посадки самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии. Подписанное соглашение определяет условия использования этой части воздушного пространства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Закарпатье через два-три года построят новый аэропорт.

“Мы планируем обновление аэропорта [Ужгород] в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный. Что касается географического расположения этого аэропорта, все мы понимаем: построить на этом месте большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу невозможно”, – говорил Зеленский.

По данным LIGA.net, аэропорт Ужгород перестал принимать регулярные рейсы с июня 2016 года. Первый регулярный рейс авиакомпании “Мотор Січ” по маршруту Киев – Львов – Ужгород аэропорт принял 15 марта 2019 года. В мае 2019 года этот авиарейс закрыли, и после этого аэропорт снова прекратил работу.

7 мая 2021 года тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что возобновление работы аэропорта Ужгород ожидается в начале лета.

О запуске регулярных рейсов “Киев – Ужгород” и “Ужгород – Киев” трижды в неделю 14 апреля в Facebook писал глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров. Он отмечал, что осуществлять их будет авиакомпания Windrose. Она открыла продажу билетов из Киева в Ужгород (и обратно) с 2 июня. Рейсы планируются в понедельник, среду и пятницу.

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