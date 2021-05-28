 

Жена главы миграционной службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, планирует летом сыграть свадьбу

28.05.2021, 13:16, Новости дня
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Анастасия Соколюк не назвала точной даты, подчеркнув, что они еще не определились.

“Платье, которое было на росписи, я перешивала из другого платья. Свадебное платье будет другим”, – написала она.

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Публикация от Анастасия Соколюк (Зинченко) (@nastyazinchenko_)

“А вообще, наша роспись была кайфовой”, – поделилась она воспоминаниями. 

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Публикация от Анастасия Соколюк (Зинченко) (@nastyazinchenko_)

Контекст:

Зинченко познакомилась с Соколюком зимой 2020 года, когда в первые дни после объявления пандемии, вызванной коронавирусом, отказалась покидать Ухань (Китай) без своей собаки по кличке Мишель, так как для ее эвакуации понадобились специальные документы.

Соколюк по долгу службы помогал Зинченко с решением вопроса. О том, что между ними в процессе завязались романтические отношения, чиновник сообщил осенью 2020 года. 

20 февраля 2021 года Соколюк и Зинченко зарегистрировали брак. После регистрации отношений Зинченко сменила фамилию, став Анастасией Соколюк. Комментируя 20-летнюю разницу в возрасте, жена Соколюка в Instagram призналась, что не ощущает ее или же ей кажется, что муж старше не более, чем на пять лет. 

От предыдущего брака у Соколюка есть двое детей – Дарья и Денис. С первой женой Юлией чиновник прожил в браке 20 лет. В марте он рассказал, что решение о разводе стало для нее неожиданностью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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