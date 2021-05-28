 

Переболевшие COVID-19 могут получить пожизненный иммунитет к коронавирусу – иммунологи

28.05.2021, 13:16, Новости дня
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Ученые из медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе наблюдали за состоянием и изменениями в крови 77 пациентов, которые переболели COVID-19 в основном в легкой форме. Концентрация антител, которые помогали больному справиться с болезнью, почти все время снижалась, говорится в материале.

Главный автор исследования, профессор иммунологии Али Эллебеди сказал, что в какой-то момент уровень антител прекратил снижаться и выходил на плато. Клетки памяти, хранящие информацию о коронавирусе, сохраняли активность и поддерживали минимальную необходимую пациенту концентрацию защитных молекул.

Исследователи обнаружили у пациентов клетки, производящие антитела к COVID-19 через 11 месяцев после появления симптомов болезни. Эти клетки продолжат жить в теле пациента и производить необходимые антитела, пока он жив. Поэтому иммунитет будет длиться долго, заключил профессор.

Помимо анализов крови, ученые дважды брали для исследования образцы костного мозга у двух десятков пациентов. Сначала их брали через 7–8 месяцев, а потом через год после заражения. Специфические Т-лимфоциты памяти, запрограммированные на производство антител к COVID-19, обнаружили в 15 образцах из 19, говорится в исследовании.

В костном мозге антитела находятся “в спячке” и производят некоторое количество антител. Это может продолжиться неограниченное время, объяснил Эллебеди.

Авторы статьи в Nature предположили, что иммунитет, после вакцинации от коронавируса может оказаться таким же продолжительным. Не исключено, что пациенты, которые перенесли COPVID-19 бессимптомно, могут рассчитывать на длительную защиту.

Ученым предстоит выяснить, как защищены те, у кого COVID-19 протекал в тяжелой форме. Существует гипотеза, что гипертрофированная реакция на инфекцию могла вылиться в аутоиммунное заболевание. Это может ослабить организм и помешать формированию долгосрочного иммунитета.

Независимые эксперты согласились с доводами авторов статьи в Nature. Однако они призвали не делать поспешных выводов. Профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Олтман сказал, что исследования американских ученых доказывает хрупкость и сложность организации иммунной памяти.

Коллега Олтмана из Школы фармации при Университета Рединга, профессор Александр Эдвардс добавил, что эффективность иммунной защиты зависит не только от уровня антител или наличия производящих их клеток, но и от самого вируса, который продолжает мутировать.

Никакие измерения клеток иммунной системы не позволят точно предсказать, сможет ли человек повторно заразиться коронавирусом, как часто это может произойти и насколько тяжело будет протекать заболевание, подчеркнул Эдвардс.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечали, что единственный путь к достижению коллективного иммунитета от COVID-19 – это вакцинация.

По данным агентства Bloomberg, на 28 мая в мире сделали более 1,78 млрд прививок против коронавируса. В первой пятерке по числу сделанных прививок – Китай (567 млн доз), США (291 млн), Европейский союз (234,5 млн), Индия (более 205 млн) и Бразилия (65,3 млн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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