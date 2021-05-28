GP – чтобы решить проблему с Белоруссией, ЕС нужно пытаться либерализовать Россию

Главная проблема ЕС в противостоянии с Белоруссией в том, что это государство полностью зависит от России, поэтому практически любые санкции против Минска окажутся «беззубыми», пишет Göteborgs-Posten. По этой причине, как считает издание, оказать реальное влияние на Белоруссию можно, лишь ведя долгую и кропотливую работу по либерализации России.



Reuters

Белоруссию — ныне известную как Беларусь — обычно называют последней диктатурой Европы. Однако это не совсем так. Россия, по сути, — это такая же диктатура, хотя Путин и может похвастаться более серьёзной поддержкой народных масс по сравнению со своим коллегой из Минска, пишет Göteborgs-Posten.

До прошлого лета Белоруссия фактически была «забытой диктатурой», хотя эта страна находится на самой границе ЕС. Однако вопиющие фальсификации на белорусских выборах и последовавшие за ними народные протесты, которым сопутствовали жестокие репрессии, заставили внешний мир на некоторое время обратить внимание на поведение Минска. Веки Европы как раз начали смежаться, когда Лукашенко силой заставил сесть в Минске пассажирский самолёт, следовавший маршрутом Афины — Вильнюс. Целью этой акции был арест оппозиционного журналиста, находившегося на борту самолёта.

Реакция на эти события оказалась бурной. Решение одной из соседствующих с ЕС стран принудить к посадке авиалайнер, который совершал рейс между столицами двух членов ЕС, — это, без всяких сомнений, враждебный акт, который противоречит всем международным нормам. В ответ на него ЕС, среди прочего, собирается ужесточить санкционный режим и остановить авиасообщение с Белоруссией.

Однако для ЕС и всего остального мира проблема заключается в том, что санкции на практике выходят относительно беззубыми. Белоруссия — это государство, полностью зависимое от Москвы. Лукашенко временами пытался несколько дистанцироваться от Путина, но после того, как он ослабел, никаких сомнений в том, кто здесь по-настоящему всем заправляет, уже нет.

Европейские санкции способствуют ещё большему росту зависимости Белоруссии от её «кремлёвского хозяина». Однако у ЕС здесь нет других вариантов, кроме как дать Лукашенко жёсткий отпор и по мере сил поддержать продемократическое движение в стране. Однако реальная проблема ЕС — это Россия. Без ликвидации авторитаризма в Москве Белоруссия останется диктатурой. При этом Кремль уже частично потерял контроль над большей частью Украины, и Белоруссию отпускать от себя не намерен.

«Но как же повлиять на Россию?» — задаётся вопросом издание. В теории ЕС мог бы жёстче противостоять Москве с помощью экономических санкций. Однако российским газом по-прежнему топят огромное количество домов в Восточной Европе, а многие регионы крайне заинтересованы в торговле с Россией. Данное обстоятельство во многом разделяет ЕС.

Кроме того, не следует забывать, что ухудшение отношений между Россией и ЕС ведёт к укреплению связей между Россией и Китаем. ЕС же стоит перед набором «авторитарных матрёшек», среди которых Китай — самая большая, РФ — где-то посередине, а Белоруссия — самая мелкая из них.

У ЕС нет других вариантов, кроме как планировать на долгий срок и терпеливо работать над либерализацией России. Разумеется, этот комплекс мероприятий включает в себя и жёсткие ответные действия в случае необходимости. Кремлю не интересны проповеди, однако язык силы он уважает. При наличии тщательно продуманной стратегии такой подход может дать определённые результаты.

Тем не менее истина состоит в том, что проблемы РФ уходят корнями вглубь истории. Изменить Россию изнутри, и тем более извне — это невероятно сложная задача. Если режим Путина падёт, например, вследствие экономического давления, но РФ не примет либерализацию, то в дальнейшем этой страной, по всей вероятности, завладеет новый авторитарный режим — причём он, возможно, будет ещё больше тяготеть к национализму и непредсказуемому поведению, чем предыдущий.

«Европеизировать Россию пытаются на протяжении уже более 300 лет. Этот процесс столь же нетороплив, как и могучие русские реки. И всё же Европе следует придерживаться этого устремления», — подытоживает Göteborgs-Posten.