Le Monde – Башар Асад в четвёртый раз стал президентом Сирии

В Сирии в четвёртый раз переизбрали действующего президента Башара Асада, который набрал 95,1% голосов избирателей, пишет Le Monde. Ранее США и европейские государства заявили, что проходящие в стране выборы не являются «ни свободными, ни справедливыми», так как контролируются правительством.



Reuters

Башар Асад «без сюрпризов» в четвёртый раз победил на президентских выборах в Сирии, которые в регионах проходили «под контролем правительства», констатирует Le Monde. Вечером 27 мая во время пресс-конференции спикер парламента Хаммуда Саббаг объявил, что за действующего главу государства проголосовало 95,1% избирателей. По словам Саббага, в выборах приняло участие 14,2 миллионов человек, а явка составила 76,64%.

Как рассказывает издание, ещё до объявления официальных результатов десятки тысяч сирийцев вышли на улицы в разных городах страны. Тысячи сторонников Асада собрались на площади Омейядов в Дамаске, размахивая флагами, портретами президента и выкрикивая лозунги в его поддержку. Согласно видеорепортажам сирийского телевидения, в портовом Тартусе посреди флагов и портретов национального лидера некоторые били в барабаны и танцевали.

Французская газета напоминает, что Асад пришёл к власти в 2000 году после смерти своего отца Хафеза, безраздельно правящего страной 30 лет. В прошедшей президентской гонке фигуру основного кандидата оттеняли бывший министр и парламентарий Абдалла Абдалла и член умеренной оппозиции Махмуд Марей. При этом в выборах фактически не участвовали потерявшие силу лидеры оппозиции в изгнании: по закону кандидат на пост президента должен проживать в Сирии 10 лет подряд.

Прошедшие выборы президента стали вторыми с начала разрушительной войны в 2011 году, в которой замешаны множество воюющих сторон и иностранных государств. Вооружённый конфликт стал продолжением репрессий в отношении «продемократических акций протеста» и привёл к смерти более 388 тыс. человек. Если официально в Сирии насчитывается более 18 миллионов избирателей, на самом деле эта цифра значительно ниже, потому что война раздробила страну и привела к бегству за границу миллионов человек. Автономные регионы курдов на северо-востоке проигнорировали выборы, как и последний крупный оплот джихадистов в Идлибе, где живёт около 3 миллионов человек.

В разгар экономического спада в государстве с разрушенной инфраструктурой, историческим обесцениванием национальной валюты, неконтролируемой инфляцией и более чем 80% бедного населения по данным ООН, Башар Асад позиционирует себя как адвокат восстановления Сирии. С 2015 года он одерживает военные победы с помощью своих союзников РФ и Ирана, вернув таким образом две трети захваченных территорий.

Во вторник Вашингтон и страны Европы осудили сирийские выборы как не являющиеся «ни свободными, ни справедливыми». «Ваше мнение ничего не стоит», — заявил в ответ на это Башар Асад. Против него, как и против страны в целом, введены международные санкции, напоминает в заключение Le Monde.