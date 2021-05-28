Скандалы: Фридман-младший пошел в папу

Сын главы «Альфа-групп» занялся протеиновыми батончиками Vasco

Участник рейтинга наследников миллиардеров Александр Фридман поможет основателю бренда Vasco выйти на федеральный уровень — в марте 2021 года партнеры зарегистрировали в Москве совместную компанию, в которую будет переведен весь бизнес из Новосибирска. Как рассказали Forbes сотрудничающие с Фридманом в других проектах Тина Канделаки и Роберт Вулфсон, положительный опыт работы с крупнейшими торговыми сетями в качестве дистрибьютора у Фридмана-младшего уже есть.

Протеиновые батончики Vasco придумал молодой предприниматель Артем Парфенов. Ему 28 лет, он родился в Братске, а бизнесом занялся в Новосибирске — в 2015 году зарегистрировал там свою компанию ООО «Васко». К концу 2020 года его батончики хорошо продавались в торговых сетях и на заправках в Сибири, а выручка компании за год, по данным СПАРК, составила почти 58 млн рублей.

В ноябре 2020-го Парфенов познакомился с 20-летним Сашей Фридманом (Александром Ожельским), который из-за пандемии не поехал учиться в Нью-Йорк и второй год занимался дистрибьюторским бизнесом. Молодые предприниматели решили работать вместе и перевести бизнес в Москву. 25 марта была зарегистрирована тезка новосибирской компании — ООО «Васко» с офисом в деловом центре «Москва-Сити» на 57-м этаже башни «Федерация». В московской «Васко» основателю бренда принадлежит 50%, остальное — компании «ЭсЭф Вкус года», которая входит в подконтрольную Фридману-младшему группу SixFigures Development, зарегистрированную на Кипре.

Как рассказал Forbes Фридман, батончики Vasco планируется начать продавать в конце июля в тестовом режиме в некоторых магазинах X5 Retail Group F 3, «Дикси» F 26 и «Магнит» F 4. Тестирование завершится к октябрю, и по его результатам будет принято решение о дальнейшем расширении. Отдельно ведутся переговоры с сетями АЗС.

Самому Саше, который несколько лет назад занялся своей фигурой и похудел на 30 кг, батончики Vasco нравятся — по вкусу они похожи на обычные шоколадки, «без привычного противного привкуса протеина». По его словам, в них нет ни сахара, ни фруктозы, они содержат небольшое по сравнению с батончиками конкурентов количество углеводов. В то же время партнеры хотят, чтобы их продукция оставалась доступной по цене — самый дешевый батончик бренда обещают продавать в магазине по 55 рублей.

Фридман-младший, который жил и учился в Англии, считает, что эти батончики могут заинтересовать покупателей не только в России, но и на Западе. «Я понимаю, насколько мы сейчас конкурентоспособны в мире с точки зрения себестоимости. Первый рынок на Западе, на который мы целимся, — это Англия», — говорит он.

Сегодня Vasco — основной проект Фридмана-младшего, его первая торгово-производственная компания. До этого он с партнерами продавал торговым сетям только чужую продукцию. Их «ЭсЭф Девелопмент» начала работать почти два года назад, продавая торговым сетям жевательную резинку Love is и антипохмельный напиток Morning Care. С тех пор список эксклюзивных брендов дистрибьютора расширился до восьми: добавились жвачка Trident, лимонады «Вкус года», чипсы «Пакет картошки», кукурузные палочки Smoki, бритвы EvoShave и косметика Ansaligy Тины Канделаки.

Можно ли объяснить успех юного бизнесмена только тем, что его отец — совладелец X5 Retail Group, в которую входят крупнейшие сети «Перекресток» и «Пятерочка»? По словам Александра, имя отца ему, конечно, помогает, но лишь отчасти: «У меня, безусловно, есть больше возможностей постучаться в двери, но многие думают, что я просто открываю их ногой». Денег у Фридмана-старшего F 11 на бизнес он никогда не берет. И в то же время признает, что связи с другими бизнесменами ему выстраивать легче, чем его друзьям.

С Тиной Канделаки, например, он познакомился в ноябре 2019 года на премьере фильма Forbes про наследников миллиардеров. Вскоре они договорились о сотрудничестве, и в сентябре 2020-го, в разгар пандемии, в сети «Перекресток» начали продаваться патчи и другая косметика Ansaligy — это был первый выход бренда в ретейл. «Он чутко улавливает тренды и предвосхищает их. Кейс Ansaligy и «Перекрестка» — это как раз про его талант. Здесь неважно, сын ли ты человека, который занимает верхние строчки списка Forbes, или нет. Саша — структурированный молодой человек, который может и хочет идти своей дорогой. Главное, что меня тревожит, когда речь заходит о поколении 20-25-летних, — это инфантильность. И это абсолютно не про Фридмана-младшего. Я с интересом наблюдаю за его эволюцией: когда мы начинали сотрудничество, он вел Ansaligy операционно, а сейчас он уже решает в «ЭсЭф Девелопмент» стратегические вопросы», — рассказала Канделаки Forbes.

Работой с Фридманом-младшим доволен и 46-летний англичанин Роберт Вулфсон, изобретатель инновационного компактного бритвенного станка EvoShave и совладелец одноименной компании. Изначально переговоры с Вулфсоном в Лондоне вел коммерческий директор «ЭсЭф Девелопмент» Василий Евменов. Он рассказал бизнесмену про акционера «Алекса Фридмана», который пользовался бритвами EvoShave первого поколения, когда жил в Лондоне. О том, кто такой Алекс, Евменов Вулфсону не сообщил. По словам англичанина, он узнал об отце Фридмана позже, когда начал искать информацию о компании «ЭсЭф Девелопмент» в Google и наткнулся на статью, где говорилось о нем. «Он очень молод, но, кажется, знает столько же, сколько большинство людей моего возраста. Мне нравится работать с ним. Я думаю, он очень умный человек и у него много амбиций», — говорит Вулфсон.

EvoShave второго поколения появились в начале этого года, а продажи в России начались три недели назад в 11 500 магазинах X5 Retail Group. Планируется поставлять эти бритвы и в «Магнит». Новые бритвы EvoShave уже продаются в десяти странах: Великобритании, Японии, Корее, Гонконге, Индонезии, Индии, ЮАР, ОАЭ, Казахстане и России. Летом добавится Канада, в начале следующего года — США и Китай. Выручка EvoShave, по прогнозам Вулфсона, составит за 2021 год $7 млн, из них $1 млн придется на Россию. Фридман-младший считает этот план для России слишком амбициозным, но будет стараться выполнить его. В 2020 году выручка группы SixFigures Development составила 156 млн рублей, а за I квартал 2021-го — 93 млн рублей.

Елена Березанская