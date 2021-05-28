Скандалы: Антикоррупционная охота по-мурмански

В регионе со сменой губернатора начались массовые чистки в среде чиновников

Антикоррупционная повестка – одна из главных тем последнего времени в Мурманской области. После череды скандалов с чиновниками разных уровней задержан действующий депутат Совета депутатов города, бывший замглавы управления дорожного хозяйства Станислав Ланин. Действия правоохранителей и курс главы региона стали отражением предвыборной и внутриэлитной борьбы.

Станислава Ланина задержали после получения взятки в 1,1 млн рублей. Как уточнили «Октагону» в следственном управлении СК РФ по Мурманской области, это произошло 20 мая в одном из торговых центров столицы Заполярья.

По версии следствия, с 2019 по 2020 год Станислав Ланин, занимая пост замдиректора управления дорожного хозяйства, потребовал от собственника коммерческой организации 5,5 млн рублей.

– Незаконное вознаграждение злоумышленник планировал получить за содействие со своей стороны в виде беспрепятственной оплаты подконтрольным ему учреждением денежных средств по заключённым с организацией контрактам на выполнение дорожно-строительных работ в городе Мурманске, – рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алина Александрович.

В Ленинском суде Мурманска уточнили, что 23 мая Станислава Ланина на два месяца заключили под стражу. Депутат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

Из открытых данных известно, что Станислав Ланин родился 13 сентября 1976 года, имеет высшее образование. Он избирался в VI созыв Совета депутатов города Мурманска по избирательному округу № 10, принимал участие в постоянных комиссиях по бюджету и финансовому регулированию, а также по экономической политике и хоздеятельности.

Согласно опубликованным сведениям о доходах и имуществе, с 1 января по 31 декабря 2020 года он заработал 1,8 млн рублей. В собственности Ланина – квартира в Болгарии площадью 75,6 кв. м, в пользовании – квартира в России площадью 59,6 кв. м.

Во время проведения оперативного совещания в правительстве Мурманской области 24 мая губернатор Андрей Чибис озвучил, что вместе со Станиславом Ланиным задержана его подельник – сотрудник регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, которая занимала невысокую должность.

«Не скрою, что работа по этим коллегам велась не первый день. Хочу поблагодарить правоохранительные органы за такую чёткую работу по пресечению злоупотреблений», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также призвал коллег быть бдительными и напомнил, что антикоррупционное управление тесно сотрудничает с силовиками.

По данным «Октагона», есть и третье задержанное за взятку лицо. Однако официальная информация и подробности по этому факту пока не раскрываются.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Губернатор против коррупции

На прошлой неделе глава региона Андрей Чибис заявил на оперативном совещании в правительстве, что в отношении всех глав муниципалитетов Кольского полуострова начинаются проверки на сокрытие сведений о доходах и имуществе.

Решение принято в связи с тем, что главу Мурманска и исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Андрея Сысоева уличили в сокрытии вида на жительство, счёта и бизнеса бывшей супруги в Латвии. Якобы предпринимательство экс-жены и недвижимость были оформлены в другой стране в тот момент, когда Андрей Сысоев уже был чиновником.

При этом сведения о доходах и имуществе жены, а также о доме в Латвии он в последний раз отразил в декларации за 2015 год. А затем супруги развелись.

Сам руководитель муниципалитета выступил с официальным опровержением обличающей информации. По его словам, он чист перед законом и жителями города:

«Никаких законов я не нарушал, не нарушаю и не собираюсь нарушать в будущем. Мне известны заказчики и исполнители этой провокации. Понятны их цели. В связи с этим я обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации», – подчеркнул глава областного центра.

Ранее разразился скандал, в котором главным фигурантом выступил депутат городского Совета Виктор Хабаров. Губернатор Андрей Чибис потребовал лишить его депутатских полномочий из-за того, что тот несколько лет не отмечал в декларациях недвижимость в Болгарии, фирму и банковские счета. Однако депутат получил лишь предупреждение.

Политолог и руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с «Октагоном» подчеркнул, что антикоррупционная борьба, на его взгляд, является производной внутриэлитных противостояний.

– Здесь наблюдаются незавершённые внутренние конфликты. Мурманская элита многообразна в силу того, что много людей имеют личный доход в силу особенностей портового города: есть рыба, с некоторых пор и крабы, грузоперевозки и много того, на чём можно зарабатывать. И понятно, что есть те, кто хочет сохранить независимость и влияние, даже в новых условиях при новом губернаторе, – пояснил «Октагону» Калачёв.

По его словам, в такие города, как Мурманск, отправляют для того, чтобы глава региона смог отличиться громкими делами, а затем вернуться в Москву или получить назначение и повышение в должности на другом месте.

– Борьба с коррупцией? Да, наверное, как и по всей стране. Но стоит копнуть немного глубже и посмотреть, кому это выгодно, кто за кем стоит, что из этого следует, кто чьё место займёт, в конце концов, кто с кем конфликтовал и кого поддерживал. В преддверии выборов подобные задержания связаны не только с коррупционной борьбой, но и с внутриэлитными раскладами, – отметил Константин Калачёв.

Татьяна Север