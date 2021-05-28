В сети обсуждают редкое свадебное фото Меган Маркл

В мае 2018 года Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, для нее этот брак стал вторым – с сентября 2011 года до мая 2013 года она была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном, с которым она встречалась с 2004 года. Но в жизни будущей герцогини была еще одна свадьба, где она выступила в качестве подружки невесты.

Британский HELLO! опубликовал вчера редкое фото Меган с церемонии бракосочетания ее близкой подруги – писательницы и телевизионного продюсера Линдси Джилл Рот. Оно было опубликовано в 2016 году в личном Instagram-аккаунте Меган, но после того как она вышла замуж за принца Гарри, аккаунт ей пришлось удалить. И только накануне оно всплыло в сети вновь.

На кадре Меган позирует в торжественном зале отеля St Regis в Нью-Йорке, где и состоялась свадьба Линдси, в пудрово-розовом облегающем платье в пол с букетом цветов в руках.

Меган Маркл, 2016 год

Меган и Линдси знакомы больше 20 лет – они учились вместе в университете Northwestern University, а инсайдеры даже предполагали, что она будет крестной мамой первенца Меган, Арчи. Девушка во всем поддерживает Меган, в том числе она встала на ее защиту, когда против Меган началась травля со стороны работников Букингемского дворца, которые обвинили ее в токсичном поведении и оскорблениях.

Она была такой, когда мы вместе учились в Северо-Западном университете; она была такой же в Лос-Анджелесе, когда ходила на прослушивания; она была такой, когда жила в Торонто и снималась в “Форс-мажорах” в роли Рэйчел Зейн; она была этой женщиной до того, как вы узнали, что она встречается с Гарри; она была такой после того, как вы узнали, что она встречается с Гарри; она была такой, когда стала герцогиней Сассекской, и она все еще, без сомнения, та же самая женщина и сегодня, – рассказывала Линдси журналистам. Меган Маркл и Линдси Рот на Уимблдоне в 2019 году