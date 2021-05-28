Сын бьет невестку, и я считаю правильно

Я никогда не поддерживала любое насилие. Д сих пор в памяти, как отец бил мать за то, что она просто могла сказать что-то в свое оправдание.

Я учила сына, что бить женщин – это самое низкое, что может сделать мужчина. В целом у меня хороший сын рос. Был добрым и милым молодым человеком.

Вскоре у него появилась невестка. Только у нее с прошлым было не все гладко. Я действительно переживала по этому поводу, но мне сказали, что теперь все окей и волноваться мне не нужно.

Решили они пожить вместе. Изначально у них дела вовсе не шли. Несмотря на то, что она женилась на сыне, она постоянно о бывшем вспоминала. Писала даже ему частенько. Сын же особенно не волновался. Да, ему было горько, но он старался понять. В один момент не выдержал и предложил ультиматум. Жена согласилась и с тех пор начало все немного налаживаться.

Спустя время появились у меня внуки. Жена сына пошла в декрет, а он взялся семью обеспечивать. Волновался, чтобы у нее тоже время было, поэтому сидел с детьми, пока та с подругами гуляла. Ей хватало пары часов и тут же домой шла.

Как-то произошла ужасная история. Жена попросилась к подруге. Ночевать не собиралась, но уже ближе к ночи позвонила и сказала, что у подруги скорая была, оставить не может. Сын, конечно, поверил.

Позже ему друг набрал и рассказал, что его жену в странной компании видел. Там и бывший ее и другие мужчины. Но она тоже с подругами.

Сын ей тут же написал, но та телефон выключила. Пришлось узнавать точный адрес и ехать забирать ее. Двери ему никто не открыл. Ломиться он не стал.

На следующий день только жена пришла. Она не оправдывалась и делала вид, что это в порядке вещей. Сын не выдержал и ударил ее за такое поведение. Она ведь не знала, что скорую приходилось вызывать не ее «подруге», а старшей дочки, пока она там непонятно с кем.

Жена, недолго думая, стала побои снимать. Именно она мне эту историю рассказала, а я на сына набросилась. Именно от него всю правду узнала.

Сейчас у них вроде все наладилось, но мне так неспокойно.

Плохую себе сын жену нашел. Думаю, что это не конец.