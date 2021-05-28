Amazon теперь позволяет индийцам читать журнальные статьи в своем приложении для покупок

Amazon, в своем постоянно растущем желании стать суперприложением в Индии, тестирует новую категорию, чтобы убедить пользователей тратить больше времени на сервис покупок: тематические статьи.

Американский гигант электронной коммерции незаметно запустил «Избранные статьи» в своем приложении для покупок и на веб-сайте в Индии, на котором представлены тематические статьи, комментарии и анализ по широкому кругу тем, включая политику, управление, развлечения, спорт, бизнес, финансы, здоровье. , фитнес, книги и еда.

Некоторые из этих статей доступны «исключительно» на Amazon- говорится в сообщении компании на сайте. Чтобы привлечь внимание, Amazon также рассылает уведомления некоторым пользователям Kindle.

Последнее дополнение, которое было замечено и передано TechCrunch пользователем Химаншу Гупта, приходит через несколько дней после Amazon запустила бесплатный сервис потокового видео в приложении для покупок в южноазиатской стране.

An Amazon Представитель подтвердил новую функцию TechCrunch, добавив: «Мы по-прежнему сосредоточены на создании новых и интересных впечатлений для наших клиентов, и в рамках этого усилия мы тестировали новую услугу, которая предоставляет статьи на различные темы, такие как текущие события, книги, бизнес. , развлечения, спорт и образ жизни среди прочего для читателей ».

Это не в первый раз Amazon исследовала возможность интеграции некоторых материалов для чтения в свой сервис покупок в Индии. В 2018 г. Amazon В Индии начали появляться обзоры гаджетов и списки рассылки, полученные от местных СМИ.