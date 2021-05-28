Café помогает гибридным организациям планировать рабочее время

Meet Café, новый французский стартап, основанный двумя братьями, который хочет помочь компаниям перейти на гибридную модель удаленного и офисного рабочего места. Кафе — не традиционный инструмент для бронирования столиков. Вместо этого компания помогает вам увидеть, когда люди из вашей команды приходят в офис, чтобы вы могли спланировать, когда вам также следует пойти в офис.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на рабочем месте, Café в первую очередь ориентируется на людей. «Мы решили, что не позволим вам бронировать столик напрямую», — сказал мне соучредитель и технический директор Артур Лоротт де Банес.

Когда вы открываете приложение, вы получаете упрощенный вид календаря. Для каждого дня вы можете видеть членов вашей команды, разделенных на группы — люди, приходящие в офис, люди, работающие из дома и т. Д.

Всего за несколько нажатий вы можете рассказать другим коллегам, чем вы планируете заниматься. Таким образом, становится намного проще планировать встречи, разговаривать лично и, в более общем плане, общаться с коллегами. Это также упрощает поиск общего дня с конкретным коллегой, если вы работаете над одним проектом.

«Мы опросили 150 компаний и пришли к выводу, что компании сталкиваются с одной и той же проблемой после опроса первых пяти компаний. Все они используют электронные таблицы », — сказал мне соучредитель и генеральный директор Том Нгуен.

Использование такого инструмента, как Café, также дает вам представление о вашем офисе. Например, вы можете увидеть среднее количество людей в вашем офисе в зависимости от дня недели или дня месяца. Администраторы могут настроить еженедельное напоминание, чтобы все заполняли информацию.

Помимо мобильного приложения и веб-приложения, Café интегрируется с вашими существующими инструментами. Например, вы можете подключить свою учетную запись Café к Slack так что ваш статус на Slack отражает ваш статус в кафе. Товарищи по команде могут навести указатель мыши на ваше имя, чтобы знать, что вы в офисе или дома.

Компания также работает над интеграцией с системами управления персоналом, такими как PayFit, чтобы ваш отпуск автоматически синхронизировался с Café.

Поскольку компании начинают обдумывать план возвращения в офис, Café появляется на рынке в нужное время. Компании могут создавать собственные статусы в соответствии со своими потребностями. Например, клиент кафе создал статус, чтобы знать, у кого есть ключи от офиса, чтобы убедиться, что офис открыт.

Компания получила посевной раунд на 1 миллион долларов от 122West, Kima Ventures, Джонатана Видавски, Гийома Лестрейда, Жака-Эдуарда Сабатье и различных бизнес-ангелов, которые работают или работали в WeWork, Dropbox, Github, Snapchat, Intercom, Stripe, Alan и PayFit.

Как и Typeform, Doodle или Slido, Café выбрало стратегию freemium. Команды могут бесплатно зарегистрироваться и начать использовать продукт вместе со своими ближайшими коллегами. Вам не нужно вводить данные карты для регистрации.

Если вы хотите развернуть его во всей организации с большим количеством пользователей, вам нужно начать платить. Стартап считает, что сотрудники станут сторонниками продукта для всей организации. И это кажется правильной стратегией для продукта, который должен делать сотрудников счастливее на работе.