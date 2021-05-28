 

Infiniti представит кроссовер QX60 нового поколения 23 июня

28.05.2021, 12:28, Новости дня
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Премиальная марка Infiniti анонсировала выход полноразмерного кроссовера Infiniti QX60.

Официальная презентация паркетника состоится 23 июня. В свою очередь, разработчики модернизировали дизайн кузова, а также выполнили обновление интерьера салона. Автомобиль сохранил прежнюю платформу, которая также используется в модели Pathfinder. Под капотом для американского рынка предложат 3,5-литровый бензиновый мотор на 298 л.с. Автомобиль приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

В актуальной генерации для российского рынка используется 3,5-литровый двигатель на 283 л.с. мощности. Кроме того, кроссовер оснащается системой полного привода и вариатором. Цена Infiniti QX60 составляет от 3,57 млн рублей за базовую комплектацию.



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