Новый кроссовер Toyota представят на следующей неделе

Японский бренд Toyota анонсировал выход нового кроссовера, который поступит на американском рынке.

В свою очередь, презентация состоится 2 июня. В Сети опубликован тизер, который посвященный модели, однако подробности о паркетнике не озвучены. По ранее представленным снимкам можно увидеть усовершенствованный спойлер, улучшенные колесные арки. Эксперты не исключают, что модель выйдет на рынок под названием Toyota Corolla Cross и будет продаваться на американском рынке. Вместе с тем автомобиль построен на платформе TNGA-C.

Не исключено, что для нового кроссовера установят 1,8 и 2,0-литровые бензиновые агрегаты с мощностью 140 и 177 л.с. соответственно. Кроме того, новинка в дальнейшем сможет выйти с гибридной силовой установкой.