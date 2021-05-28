Кроссовер Honda CR-V подорожал в России

Японский бренд Honda увеличил стоимость кроссовера Honda CR-V для российского рынка.

В различных комплектациях стоимость автомобиля стала выше на 25-35 тысяч рублей. Вместе с тем начальная версия CR-V теперь продается от 2,52 млн рублей, тогда как топовое исполнение автомобиля подорожало до 3,25 млн рублей. Напомним, для рынка РФ кроссовер CR-V получил 2,0 и 2,4-литровые бензиновые агрегаты с мощностью 150 и 186 л.с. Также значится, что во всех версиях установлен вариатор и система полного привода.

В начальной комплектации применили 8 подушек безопасности, увеличенные колесные диски, обогрев щеток стеклоочистителя. Модель CR-V остается достаточно популярной у отечественных покупателей.