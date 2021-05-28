 

Степашин пообещал привезти на стройки 300 тыс. мигрантов

28.05.2021, 12:22, Новости дня
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На российские стройки в ближайшее время могут приехать около 300 тыс. мигрантов, рассказал глава набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.

Российские власти неоднократно заявляли о нехватке строителей из ближнего зарубежья из-за пандемии коронавирусной инфекции. В январе президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки, после чего Минстрой разработал и наладил механизм их точечного ввоза для восполнения дефицита рабочих. По оценке министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, российским стройкам не хватает примерно 600 тыс. рабочих.

«С иностранцами сейчас принимаются решения на уровне правительства. Где-то 300 тыс. точно будут привезены», – передает РИА «Новости» слова Степашина на совещании в Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ).

Он также выразил мнение, что проблема нехватки рабочих началась еще «после распада СССР», а не из-за пандемии COVID-19.

«Мы действительно серьезно потеряли кадровый потенциал. Несмотря на то, что мы активно готовим специалистов, нам не хватает на сегодняшний день 1,2 млн рабочих рук», – указал Степашин.

Напомним, директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. По его словам, на замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тыс. человек. Калашников выразил мнение, что таким образом «решится трудовая проблема и произойдет социализация» заключенных.



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