 

Путин поздравил Асада с переизбранием на пост президента САР

28.05.2021, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин поздравил Башара Асада с переизбранием на пост президента Сирии, информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении Кремля указывается, что Владимир Путин «направил поздравительную телеграмму Башару Асаду по случаю победы на выборах президента Сирийской Арабской Республики», передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что РФ «намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнерам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны».

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва считает главным достижением правления Асада то, что Сирии с большой помощью РФ «удалось избежать катастрофы, удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов».

Он отметил, что встречи и телефонный разговор Путина и Асада пока не планируются.

Напомним, Асад одержал победу на выборах президента Сирии. 26 мая, в день проведения президентских выборов в Сирии открылись более 12 тыс. избирательных участков.

Наблюдатели от Общественной палаты (ОП) России отметили демократический характер выборов в Сирии и конкуренцию среди кандидатов в президенты. При этом за день до начала голосования в Сирии США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать президентские выборы в республике.

В Москве подчеркивали, что заявления о «нелегитимности» президентских выборов в Сирии являются грубым политическим давлением и вмешательством во внутренние дела республики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / В Госдуму внесли законопроект о минимальном гарантированном доходе должников

13.07 / Эксперт объяснила снижение интереса к медицинскому образованию у выпускников школ

12.07 / Венгрия усиливает ограничения на границах. Украину внесли в “красный” список стран

20.09 / Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки избирателей

18.09 / Определились соперники украинских клубов в Лиге Европы в случае их выхода в плей-офф квалификации

04.08 / В РФ подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

12.05 / Два итальянских города предлагают оплатить половину аренды жилья желающим переехать

16.02 / «Марафон идей» партии «Новые люди» собрал несколько сотен заявок

17.09 / ОЗХО получила от Германии запрос на оказание помощи в деле Навального

09.11 / Кернеса зарегистрировали мэром Харькова после заявления в электронном виде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика