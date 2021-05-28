Путин поздравил Асада с переизбранием на пост президента САР

Президент РФ Владимир Путин поздравил Башара Асада с переизбранием на пост президента Сирии, информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении Кремля указывается, что Владимир Путин «направил поздравительную телеграмму Башару Асаду по случаю победы на выборах президента Сирийской Арабской Республики», передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что РФ «намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнерам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны».

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва считает главным достижением правления Асада то, что Сирии с большой помощью РФ «удалось избежать катастрофы, удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов».

Он отметил, что встречи и телефонный разговор Путина и Асада пока не планируются.

Напомним, Асад одержал победу на выборах президента Сирии. 26 мая, в день проведения президентских выборов в Сирии открылись более 12 тыс. избирательных участков.

Наблюдатели от Общественной палаты (ОП) России отметили демократический характер выборов в Сирии и конкуренцию среди кандидатов в президенты. При этом за день до начала голосования в Сирии США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать президентские выборы в республике.

В Москве подчеркивали, что заявления о «нелегитимности» президентских выборов в Сирии являются грубым политическим давлением и вмешательством во внутренние дела республики.