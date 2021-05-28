 

Песков приветствовал планы ИКАО расследовать ситуацию с Ryanair

28.05.2021, 12:22, Новости дня
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Намерение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) расследовать ситуацию с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске можно приветствовать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дело в том, что, поймите, Российская Федерация… ни российские авиационные власти, ни российские службы, ведомства – они не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Белоруссии с рейсом Ryanair. Не имеют никакого отношения, но тем не менее эта ситуация возникла, есть определенные разногласия, есть намерения ИКАО разобраться тщательно, что, наверное, можно приветствовать, с этой ситуацией», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

При этом он усомнился в необходимости проводить несколько расследований по ситуации с самолетом Ryanair в Минске, передает ТАСС. «Я не могу сказать, – сообщил Песков, отвечая на вопрос, будет ли РФ проводить свое расследование инцидента. – Все эти расследования. Ну, представьте себе, будет десяток расследований. И к какому выводу они придут? Тем более, что выводы, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств».

Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.



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