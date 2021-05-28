Названы продукты для снижения тревожности

Специалисты из Института Вейцмана назвали продукты, которые могут снизить тревожность. В нормализации эмоционального состояния принимает участие определенное вещество растительного происхождения.

Речь идет о бета-ситестерине, содержащимся в фисташках, авокадо, миндале, масле канолы и некоторых видах злаках. Эксперты в ходе проведения экспериментов в лаборатории обнаружили, что данное вещество оказывает успокаивающее действие на подопытных грызунов. Отмечается, что зафиксировано его положительное воздействие в сочетании с антидепрессантами.

Интересен тот факт, что у данного вещества нет никаких побочных эффектов. В то же время они присутствуют в препаратах, направленных на борьбу с симптомами депрессии. Обычно человек чувствуют усталость, к тому же увеличивается его масса тела. Вскоре исследователи намерены начать проводить клинические испытания на людях.

Источник: www.eatthis.com