 

Ученые назвали наиболее опасный штамм коронавируса

28.05.2021, 12:20, Разное
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Немецкие в ходе проведения исследования выявили наиболее опасный штамм коронавируса. Новые мутации SARS-CoV-2 получили развитие из-за изменения поверхностных белков COVID-19.
Наибольшую опасность для человека представляет собой вариант коронавируса, активно распространяющийся в Южной Африке. По словам авторов научной работы, самым мощным иммунным ответом на инфекцию являются антитела, полученные после перенесенной инфекции или же введения необходимых доз вакцин. Они препятствуют повторному заражению. В ходе проведения исследования исследователи разработали тест на антитела, который можно применять для использования иммунного ответа в биологических образцах тех, кто согласился сделать прививку, ответил отказом или же уже инфицирован.

Выяснилось, что образцы сыворотки людей, вакцинируемых препаратом Pfizer, показывают достаточный уровень антител. В то же время они демонстрируют малую эффективность в защите от инфицирования южноафриканским вариантом.

Источник: ufatime.ru



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