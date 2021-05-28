Ученые назвали наиболее опасный штамм коронавируса

Немецкие в ходе проведения исследования выявили наиболее опасный штамм коронавируса. Новые мутации SARS-CoV-2 получили развитие из-за изменения поверхностных белков COVID-19.

Наибольшую опасность для человека представляет собой вариант коронавируса, активно распространяющийся в Южной Африке. По словам авторов научной работы, самым мощным иммунным ответом на инфекцию являются антитела, полученные после перенесенной инфекции или же введения необходимых доз вакцин. Они препятствуют повторному заражению. В ходе проведения исследования исследователи разработали тест на антитела, который можно применять для использования иммунного ответа в биологических образцах тех, кто согласился сделать прививку, ответил отказом или же уже инфицирован.

Выяснилось, что образцы сыворотки людей, вакцинируемых препаратом Pfizer, показывают достаточный уровень антител. В то же время они демонстрируют малую эффективность в защите от инфицирования южноафриканским вариантом.

Источник: ufatime.ru