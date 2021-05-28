 

Киев впервые вошел в топ-100 лучших городов мира, обогнав Дюссельдорф и Глазго

28.05.2021, 12:18, Новости дня
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В первой тройке рейтинга в этом году – Лондон, Нью-Йорк и Париж.

Города оценивали по безопасности, качеству инфраструктуры, доступности транспорта, количеству учреждений культуры, уровню развития бизнеса и другим параметрам. 

Киев поднялся по сравнению с прошлым годом на 52 пункта и обошел в списке Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Составители рейтинга считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться выше в следующем году.

“Архитектурно одаренный, дружелюбный и творческий, Киев – это тихая европейская столица, находящаяся на подъеме. Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, которая приходит на ум, но он один из самых индивидуальных. Город – живая энциклопедия славянской истории, которой 1500 лет, – такой же красочный и яркий, как национальный флаг, со зданиями, раскрашенными как украинские пасхальные яйца, и горизонтом, увенчанным золотыми куполами, сверкающими на холмах реки Днепр”, – сказано в отчете.

Скриншот: bestcities.org
Контекст:

“РБК-Украина” напомнило, что в августе 2020 года мэр столицы Виталий Кличко пообещал вывести Киев в сотню лучших городов мира за пять лет, он представил план для достижения этой цели, который включает развитие транспортной системы, социальной инфраструктуры и реновацию устаревших застроек.

“Тенденция такова, что будущее – не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов людей живут сегодня в крупных мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 млрд людей. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающими лучшие таланты и самые большие ресурсы”, – цитирует мэра агентство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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