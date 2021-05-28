 

“Пока, Tinder, привет, Schmooz”. Появилось приложение для знакомств, в котором партнер подбирается по реакции на мемы

28.05.2021, 12:18, Новости дня
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“Schmooze – это приложение для знакомств, в котором вы пролистываете мемы, а не людей! Основываясь на вашем поведении, алгоритм подберет партнеров с похожим вкусом в мемах”, – говорится в релизе.

Также при подборе вариантов будут учитываться профессии соискателей, круг интересов и пожелания.

Отмечается, что идея создания подобного приложения возникла у Мадхван после того, как она сама познакомилась со своим нынешним избранником благодаря реакции на мемы.

В настоящее время приложение находится на этапе бета-тестирования. Об этом Мадхаван сообщила в комментарии профильному изданию TechCrunch.  На своей странице в Twitter она обратилась к уже зарегистрированным пользователям и попросила оставить отзывы о работе приложения. 

Realized what virality means.. True story!
And folks, do upvote and leave a review on Product Hunt https://t.co/Qo4Nh98m9D https://t.co/ZlZncXjRGY

— Vidya Madhavan (@vidyamadhavan2) May 27, 2021

“Отлично. Юмор – такая важная часть свиданий, и это попадает в самую точку”, – отреагировал пользователь David Myers.

“Чрезвычайно крутая идея и продукт! Мемы – путь к получению значимых совпадений. Жду, когда к сообществу присоединится еще больше людей”, – написал в комментариях Abishek Balaji.

“Пока, [приложение для быстрых знакомств и встреч] Tinder, привет, Schmooz”, – отметил Blendor Sefaj.

ВИДЕОВидео: Schmooze_Dating / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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