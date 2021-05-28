Внучка говорит: “Дед, тебе за меня стыдно не будет”. Объявила голодовку в Варшаве и со мной не советовалась – Шушкевич

“Моя внучка – взрослый человек. Стася окончила Варшавский университет, сама учится, сама зарабатывает и сама протестует против безобразий, которые творятся в Беларуси. Я на нее повлиять не могу. Моя внучка делает то, что считает нужным. Она объявила голодовку в Варшаве и со мной не советовалась. Я узнал об этом из новостей. Уважаю ее выбор. Она мне все время говорит: “Дед, тебе за меня стыдно не будет”. И это действительно так”, – подчеркнул Шушкевич.

Он рассказал, что, будучи школьницей, девушка получила право на президентскую стипендию.

“Когда она училась в школе, выиграла три международные олимпиады по биологии. За эти достижения [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко, вероятно, сам того не зная, подписал бумагу, что она может поступить в любой университет страны без экзаменов и с повышенной стипендией на первом курсе. Она очень талантливая, трудолюбивая и самостоятельная”, – рассказал Шушкевич.

Контекст:

26 мая в Варшаве прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных. А две гражданки Беларуси – Стася Глинник и Божена Шамович – начали бессрочную голодовку у здания представительства Еврокомиссии в Варшаве. Они требуют признать режим Лукашенко террористическим и ввести экономические санкции.

Лидеры белорусской оппозиции 26 мая заявили о подготовке к новой фазе активных протестов. Представители оппозиции заявили, что смерть белорусского активиста Витольда Ашурка, преследование журналистов портала TUT.BY, захват самолета Ryanair, на котором летел сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, – результат безнаказанности режима и отсутствия реакции на его действия.

Правозащитный центр “Весна” сообщил, что по состоянию на 26 мая в Беларуси политическими заключенными признан 421 человек. Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, на которых белорусы выступали против фальсификации результатов выборов, применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа по декабрь 2020 года в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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