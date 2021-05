Одна из основательниц Black Lives Matter покинула свой пост. СМИ пишут, что она вела роскошный образ жизни и скупала недвижимость

“Спустя почти восемь лет мы говорим, что увидимся позже с последним из наших основателей, Патрисс Хан-Каллорс, которая искренне служила BLM. Мы благодарим за влияние, которое Патрисс оказала на BLM”, – говорится в сообщении.

After almost 8 years, we say see you later to the last of our founders, Patrisse Cullors, who’s served BLM whole-heartedly. We reflect on the impact Patrisse had on BLM, & we are in deep gratitude.

Patrisse, we are in awe of you always. #ThankYouPatrisse * pic.twitter.com/MOWP38DYpT

— Black Lives Matter (@Blklivesmatter) May 27, 2021

По информации New York Post, Хан-Каллорс ушла с должности на фоне скандала с недвижимостью и скандала из-за расточительного образа жизни. Газета написала о приобретении в США четырех элитных дома за $3,2 млн.

Хан-Каллорс сказала, что эта информация является “атакой правых, которые пытались дискредитировать ее”. Соосновательница BLM отметила, что покидает пост, чтобы продавать книги и выступать на телевидении.

В апреле New York Post писала о покупке дома за $1,4 млн недалеко от Малибу. В штате Джорджия она приобрела ранчо, на территории которого есть аэродром, ангар для самолетов, дом с тремя спальнями и крытый бассейн. Его стоимость оценивается в $415 тыс.

По сведениям издания, Хан-Карлос присматривалась к собственности на Багамских островах, на престижном курорте Олбани. Там имеют дома американский певец Джастин Тимберлейк и гольфист Тайгер Вудс. Недвижимость на курорте оценивается в $5–20 млн.

Контекст:

Фонд BLM сообщал о получении в прошлом году более $90 млн после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Прошлый год фонд закончил с балансом более $60 млн, потратив почти четверть активов на операционные расходы, гранты организациям, которые возглавляют афроамериканцы и другие благотворительные пожертвования, отметила New York Post.

Критики фонда утверждают, что большая часть этих денег должна была пойти семьям жертв жестокости полицейских. На это Хан-Каллорс и фонд заявили, что поддерживают семьи, не делая публичных заявлений и не раскрывая потраченные суммы.

Движение Black Lives Matter было основано в 2013 году в ответ на оправдательный приговор в США для патрульного – добровольца “соседского дозора”, застрелившего 17-летнего афроамериканца Трейвона Мартина. Движение получило более широкое признание в 2014 году после протестов по поводу смерти Майкла Брауна (18-летнего афроамериканца застрелил полицейский) и Эрика Гарнера (афроамериканец, который был убит полицией во время задержания по подозрению в незаконной поштучной торговле сигаретами).

В 2020 году сторонники движения Black Lives Matter принимали активное участие в протестах из-за смерти Флойда.

