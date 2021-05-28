Air France в третий раз отменила рейс из Парижа в Москву

Рейс, который изначально был запланирован на 26 мая, сегодня также не состоялся. Самолет должен был вылететь из Парижа в 9.25 и приземлиться в Москве в 14.15. На онлайн-табло аэропорта назначения – “Шереметьево” – этот рейс отсутствует.

26 и 27 мая самолет должен был отправиться из Парижа в 10.20 и прилететь в Москву в 15.00. Однако этого так и не произошло.

26 мая Air France отменила рейс AF1154 сообщением Париж – Москва из-за отсутствия разрешения со стороны России на заход в ее воздушное пространство. В офисе авиакомпании российской “Новой газете” сообщили, что отмена рейса в Россию связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси после принудительной посадки самолета лоукостера Ryanair в Минске и задержания белорусского оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Контекст:

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси и решили запретить белорусским авиакомпаниям пользоваться европейским воздушным пространством. Этот запрет еще не утвержден, но ряд стран уже приостановил либо отозвал разрешение на полеты госкомпании “Белавиа”.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”. “Белавиа” отменила все рейсы в Украину до конца августа и пообещала вернуть деньги за билеты. Эти ограничения не касались транзита для белорусских авиакомпаний через Украину.

Страны ввели ограничения на авиасообщение с Беларусью после того, как истребитель белорусских ВВС 23 мая по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и Сапегу.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Кабинет министров Украины установил с 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Беларуси.

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