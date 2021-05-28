Благодатная пора для авторитарных лидеров — и Лукашенко не последний из них

Упрямство сторонников Республиканской партии США, большинство из которых до сих пор убеждены, что на минувших президентских выборах в стране на самом деле победил Дональд Трамп, подводит Америку к опасной черте, считает ведущая MSNBC Рейчел Мэддоу. Как отметила Мэддоу в эфире своей передачи, американцам стоит обратить внимание на такие страны, как Самоа или Беларусь, — ведь обстановка там может послужить предостережением о том, что может случиться в США.

Посмотрите на опубликованные сегодня результаты нового опроса IPSOS. Внушительное большинство избирателей-республиканцев по всей стране, 53 процента избирателей-республиканцев в Америке верят, что прямо сейчас законный президент Соединённых Штатов — Дональд Трамп, а Джо Байден, стало быть, узурпатор, который незаконно оккупировал Белый дом, хотя и проиграл Трампу на выборах 2020 года.

Большинство республиканцев в это уже верят. К чему это ведёт? Сейчас они начинают сбрасывать со счетов выборы 2020 года и придумывать теории, объяснения и небылицы о том, что произошло с машинами для голосования, что произошло с бюллетенями, почему выборы 2020 года не в счёт.

В Самоа сделали так: вместо того чтобы штурмовать Капитолий, они просто заперли двери для избранного премьер-министра. Просто заперли двери, чтобы их аналог инаугурации не мог состояться. Суд вмешался — они проигнорировали и суд. Так что получился переворот. Если вы не подчиняетесь постановлениям суда и не уважаете результаты выборов, удерживаете власть силой, у вас переворот. Вопрос в том, как долго все в Самоа смогут сдерживать свои эмоции и пытаться урегулировать ситуацию путём переговоров — сколько ещё осталось до того момента, когда к барьеру подведут какую-то силу помощнее обыкновенной запертой двери. Надеюсь, этого не случится.

Ну а мы, знаете ли, уже продемонстрировали, что вопрос применения силы для нас серьёзным препятствием не станет — для той стороны, которая отказывается признавать результаты выборов у нас, проблем с силой не возникнет. Но, опять же, нам иногда сложно разглядеть такие вещи, когда они происходят близко, а не где-то далеко.

Ну а в другой части света, которая, впрочем, столь же от нас далека, в Белоруссии, лидер находится у власти уже 26 лет. Белоруссия входила в состав Советского Союза, и президент там появился только в 1994 году — и с того самого момента 26 лет назад, как в стране был учреждён президентский пост, его занимал один и тот же человек. Он — единственный президент независимой Беларуси.

Александр Лукашенко, так сказать, выступает «сиамским близнецом» для российского президента Владимира Путина; они обсуждали объединение их стран — и пока этого не произошло, но это в любой момент может случиться. Лукашенко часто называют «последним диктатором Европы». Честно говоря, такое наименование произносить вслух мне не нравится, а то кажется, что сглажу. Он, быть может, и диктатор, но с чего мы взяли, что он будет последним? Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация. Давайте не сглазим. Для авторитарных лидеров сейчас, вроде как, пора благодатная, и диктаторские, так сказать, почуяли, что скоро вновь будут на коне — так что с чего бы ему обязательно быть «последним в Европе»?

Дата выхода в эфир 25 мая 2021 года.