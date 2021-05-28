Euronews – в США объявлен траур после 230-й перестрелки с начала года

Идентифицированы тела всех восьми погибших в железнодорожном депо города Сан-Хосе в Калифорнии, где один из сотрудников открыл огонь по сослуживцам. Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о погибших. Это уже 230-я перестрелка в США менее чем за полгода, передаёт Euronews.

Власти идентифицировали восемь погибших в перестрелке, которая произошла в железнодорожном депо калифорнийского Сан-Хосе. Жертвам было от 29 до 63 лет.

Мотив нападения (57-летний Сэм Кэссиди работал в том же депо, он покончил с собой) пока остаётся неизвестным. Однако бывшая жена стрелка сказала The Associated Press, что он ей как-то обмолвился, что готов «всех поубивать на работе».

СЭМ ЛИККАРДО, мэр Сан-Хосе: Ужасающий день для нашего города. Трагичный день для всех, кто работал в этом депо. И всё наше сочувствие — тем, кто потерял близких, коллег, друзей в этой чудовищной трагедии. Мы знаем, что для этих людей происшедшее принесло потери в их жизни.

Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о погибших. Дни траура продлятся до 30 мая.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, заместитель пресс-секретаря Белого дома: Президент обращается к конгрессу с призывом принять меры. Он призывал также сенат рассмотреть три законопроекта, которые усилят контроль над продажей оружия. Мы знаем, что работа в этом направлении ведётся и что эти шаги поддерживает подавляющее большинство американцев.

В расследовании обстоятельств инцидента принимают участие сотрудники ФБР. Нынешняя драма стала 230-й перестрелкой в Америке за менее чем полгода.

Дата выхода в эфир 27 мая 2021 года.