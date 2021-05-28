Земляне стали зрителями сразу трёх астрономических событий за одну ночь

Жители разных регионов Земли смогли наблюдать сразу три зрелищных астрономических события на протяжении одной ночи: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Такое звёздное шоу можно увидеть обычно лишь один раз за 12 лет, передаёт NTD.

Жители планеты увидели сразу три астрономических события: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Такое случается раз в 12 лет. При этом между первыми двумя событиями прошло всего чуть более девяти часов (в апреле разница была на два часа больше).

Огромной яркой «суперлуной» полюбовались, к примеру, в Греции. Особенно эффектно спутник выглядит, когда на его фоне видны развалины древних храмов.

Луна также предстала во всём великолепии и в безоблачном небе над Иерусалимом.

А вот так выглядел спутник Земли в Южном полушарии. В Сиднее по случаю «астрономического спектакля» открыли обсерваторию: примерно сто человек смогли рассмотреть «суперлуну» в телескоп. Причём в Австралии было видно и лунное затмение.



ЖЕНЩИНА: Это очень захватывающее зрелище! Я говорю своим друзьям, что, глядя на это, можно понять, почему древние люди думали, что божество или какое-то чудовище «поедает» Луну. Очень интересно наблюдать, как она меняет цвет и проплывает по небосводу.

Полная фаза затмения Луны длилась 14 с половиной минут. Это явление можно было наблюдать в Австралии, Америке, Восточной Азии.

В РФ затмение увидели на Дальнем Востоке и на юго-востоке Сибири.

Дата выхода в эфир 27 мая 2021 года.

