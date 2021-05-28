 

Хотевшие выпить в самолете россияне подрались с полицией

28.05.2021, 11:58, Разное
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Из самолета, стоявшего в аэропорту Владивостока и готовившегося отправиться в Москву, вывели двух пассажиров, передает Life.ru. Перед вылетом прямо на борту мужчины в нарушении правил выпили алкоголь.

Добровольно отказываться от перелета они не планировали, поэтому экипаж обратился за помощью к полиции. Когда их доставляли в дежурную часть дебоширы напали на сотрудника полиции. Теперь им грозит еще и уголовное преследование.



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