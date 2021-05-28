Меган Фокс, Ариана Гранде, Элтон Джон и другие на премии iHeartRadio Music Awards 2021

В Америке продолжается сезон награждений за достижения в шоу-бизнесе. Не успели меломаны порадоваться за победителей Billboard Music Awards 2021, как пришло время еще церемонии вручения еще одной музыкальной премии. Вечером 27 мая в зале Dolby Theatre чествовали музыкантов, чьи песни чаще всего попадали в десятку радио-чартов США. Премия iHeartRadio Music Awards, которая впервые прошла в 2014 году, состоялась в восьмой раз. В прошлом, 2020 году из-за пандемии коронавируса церемония была отменена, а победителям, чьи имена объявили только в сентябре, призы отправили по почте.

Нынешняя церемония стала громким светским событием. Так, впервые после объявления о замужестве, на публике появилась Ариана Гранде. Певица проигнорировала проход по красной дорожке, зато исполнила яркий дуэт вместе с The Weeknd. Триумфатор недавней Billboard Music Awards 2021, который забрал за один вечер 10 призов, стал рекордсменом и по номинациям на iHeartRadio Music Awards, а унес три награды. Кроме того, ведущий премии певец Ашер посчитал, что красная дорожка премии – лучшее место, где можно объявить всему миру, что он скоро вновь станет отцом. Ариана Гранде Ариана Гранде и The Weeknd

Меган Фокс, которая поразила публику смелым нарядом на предыдущей музыкальной премии, в этот раз выглядела не менее сексуально, хотя и надела “скромный” ярко-розовый обтягивающий комбинезон. К слову, ее бойфренд – музыкант Колсон Бэйкер – тоже не остался без награды. А особый приз за глобальные достижения в музыке получил Элтон Джон. Молодые артисты – Lil Nas X, Деми Ловато, HER и Брэнди Карлайл отдали дань уважения легендарному певцу, исполнив со сцены его лучшие песни. Элтон Джон Элтон Джон и Дэвид Ферниш

Полный список победителей премии iHeartRadio Music Awards 2021:

“Песня года” – Blinding Lights, The Weeknd

“Артистка года” – Dua Lipa

“Артист года” – The Weeknd

“Лучший поп-исполнитель” – Doja Cat

“Лучший дуэт” – Dan + Shay

“Лучшая коллаборация” – “Savage” (Remix), Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

“Лучший поп-альбом” – Folklore, Taylor Swift

“Альбом года в номинации “Альтернативный рок” – Tickets to My Downfall, Machine Gun Kelly

“Альбом года в номинации “Рок” – Power Up, AC/DC

“Альбом года в номинации “Кантри” – What You See Ain’t Always What You Get, Luke Combs

“Лучший танцевальный альбом” – Diplo Presents Thomas Wesley, Chapter 1: Snake Oil, Diplo

“Хип-хоп альбом года” – My Turn, Lil Baby

“R&B альбом года” – Chilombo, Jhene Aiko

“За глобальные достижения в музыке” – Элтон Джон

Ашер

Doja Cat H.E.R.

Ava Max

Российский танцор и модель Глеб Савченко

Деми Ловато

Doja Cat

Дженна Блейк, Тейлор Джозеф и Джош Дан (группа Twenty One Pilots) и Дебби Райан