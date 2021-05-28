Еще один бывший: Пи Дидди поделился совместным фото с Дженнифер Лопес

Новые отношения некогда бывших возлюбленных Дженнифер Лопес и Бена Аффлека не дают покоя ни поклонникам, ни журналистам, ни как выяснилось, другим экс-женихам Джей Ло. Рэпер Пи Дидди, он же Шон Комбс, не так давно снова сменивший имя (теперь его зовут просто LOVE) сделал интригующую публикацию в своем Instagram. Певец, который встречался с Джей Ло два года в конце 90-х, опубликовал фото с бывшей возлюбленной. Вместо подписи, поставив хэштег #tbt, что означает дословно – Throwback Thursday (четверг воспоминаний или ретро-четверг), то есть фото из архива. На кадре они идут по улице, держась за руки, – вероятно, кадр был сделан папарацци.

Дженнифер Лопес и Пи Дидди

Подписчикам публикация Пи Дидди понравилась, но одни решили, что музыкант ударился в ностальгию, а другие восприняли это как тонкий троллинг. “Иди, забери свою девочку! Она твоя!”, “Ну что? Пока-пока, Бен?!”, “Это очень смешно!” – писали артисту подписчики в комментариях.

Напомним, Дженнифер Лопес и Пи Дидди встречались с 1999 по 2001 год – до ее романа с Беном Аффлеком. В декабре 2019-го певица признавалась в интервью Sunday Morning на телеканале CBS, что их отношения “были сумасшедшими”.

Эра Паффи была сумасшедшим временем в моей жизни. Мы с Паффи выросли в Бронксе. К началу наших отношений он уже был “своим” в музыкальном бизнесе и имел успех, а я только начинала карьеру и успела выпустить дебютный альбом. В тот момент он выступил для меня своего рода ментором. У нас были очень сумасшедшие, сумбурные отношения, которые закончились взрывом, но они были мне необходимы. Паффи должен был появиться в моей жизни, чтобы научить меня определенным вещам в сфере музыки и помочь мне понять, кем я хочу быть в этой индустрии, – рассказывала Джей Ло.

Джей Ло удалось сохранить дружеские отношения с Пи Дидди. Где бы ни встречались, всегда рады друг другу. И даже в карантин, связанный с пандеминем коронавируса, бывшие общались. Например,в апреле 2020-го рэпер провел в прямом эфире Instagram танцевальный марафон для привлечения средств в Direct Relief, некоммерческую организацию, предоставляющую медицинское оборудование в бедные общины на фоне распространения COVID-19. Компанию Пи Дидди в этом деле составили трое его сыновей, а также в какой-то момент к эфиру подключилась Дженнифер Лопес. С ней они станцевали сальсу под песню Элвиса Креспо Suavemente, и Джен пообещала научить Пи Дидди правильным движениям.

Напомним, что первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком спустя 17 лет после окончания романа, появились почти сразу, как только певица объявила о расторжении помолвки с Алексом Родригесом. Теперь их все чаще застают вместе – то они отдыхают в Монтане, то в Майями. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались с 2002 по 2004 год и даже были обручены, однако отменили свадьбу буквально за несколько дней до росписи. В 2005 году актер женился на актрисе Дженнифер Гарнер – супруги были вместе до ноября 2018-го.