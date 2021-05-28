Освещение в темном коридоре: как сделать мансардное фальшокно без использования электричества

Супруги из Австралии Хлоя и Патрик Грейлинг сумели своими руками создать потрясающее естественное освещение в темном коридоре их дома. Для этого они приобрели комплект мансардных окон особой конструкции. Поддельные световые люки супруги затем смонтировали своими руками.

Световые люки

Находясь на самоизоляции в период пандемии COVID-19, Хлоя и Патрик приобрели дом своей мечты. По словам супругов, коридор в купленном доме оказался слишком темным. Сначала Хлоя и Патрик хотели купить обычные мансардные окна и заказать их профессиональную установку.

Однако, подумав, супруги все же отдали предпочтение имитации окон и решили смонтировать такие конструкции самостоятельно. Это, по их словам, позволило им сэкономить целое состояние. Дело в том, что обычные мансардные окна в Австралии стоят от 380 до 1200 долларов. При этом их установка обходится в 300-600 долларов. Поддельные люки обошлись супругам в 355 долларов каждое. За установку же они не заплатили вообще ничего.

Установленные световые люки настолько понравились Хлое, что она решила поделиться результатом их с Патриком работы в социальной сети. Идея супругов очень понравилась пользователям Интернета. Под сообщением Хлои с фото появилось множество хороших комментариев.

Пользователям Сети понравилось не только то, что супруги смогли сэкономить на мансардных окнах большую сумму. Многие комментаторы отметили, что им очень нравится то, что освещение в коридоре супругов получилось естественным.

Покупка люков

Купили окна, по их словам, супруги в строительном магазине. Как рассказали Хлоя и Патрик, им пришлось постараться, чтобы найти их в помещении торгового центра. На виду здесь лежали только дорогие обычные мансардные окна. Световые люки находились в магазине в самом дальнем углу, и супругам пришлось воспользоваться помощью продавца.

Однако, по словам Хлои и Патрика, несмотря на то что магазин посчитал этот товар не таким значимым, как дорогие мансардные окна, выбор световых люков здесь был достаточно разнообразным. Подумав, Хлоя и Патрик решили приобрести квадратные окна 40 х 40 см.

Конструкция окон

Основным преимуществом световых люков является то, что для их установки не нужно проделывать проем в скате крыши или в перекрытии. Устанавливаются такие конструкции прямо на потолок. Поэтому, собственно, и называются поддельными.

Одним из элементов конструкции люков является солнечный коллектор. Также их составляющими являются передающий кабель и световая панель. Кроме того, в комплект люков входят солнечные батареи. Так что оплачивать электричество при использовании изделий Хлое и Патрику не приходится.

Как устанавливались окна

Смонтировать световые люки, по словам Хлои и Патрика, оказалось совершенно несложно. Сначала супруги определились с тем, где на потолке в коридоре будут находиться световые панели. Хлоя и Патрик решили, что освещать пространство в этой части дома будут два световых люка.

Далее супруги с помощью кронштейнов прикрепили световые коллекторы к крыше дома. Самой сложной работой при монтаже окон для Хлои и Патрика оказался процесс соединения коллектора и, собственно, самих люков. Под кабель пришлось сверлить отверстия через перекрытие и скат крыши дома.

По словам Хлои, так основательно соединили части люка они постольку, поскольку являются хозяевами дома и планируют использовать смонтированные осветительные приборы длительное время. Тем же, кто снимает дом, супруги посоветовали не сверлить никаких отверстий, а просто пропустить кабель, к примеру, через чердачное окно.

Реалистичные окна

Смотрятся люки в коридоре дома Грейлингов, по их словам, действительно очень реалистично. Непосвященный человек подумает, что в потолке в коридоре в доме супругов действительно проделаны настоящие окна. Если на улице светит солнце, коридор ярко освещается. С наступление темноты люки постепенно начинают гореть все менее ярко.