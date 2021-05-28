Покупать такую ​​же – плохая идея: что делать, если ребенок берет чужие игрушки

Маленькие дети не могут отдавать отчет своим действиям и не в силах понять негативную моральную сторону такого поступка, как присвоение чужих вещей. Задача родителей — лояльно донести до малыша, что такое эмпатия и почему плохо брать чужое.

Руководство к действию

Родители должны понять, что ребенок присваивает чью-то игрушку, вещь не для того, чтобы навредить, обидеть кого-то и не потому, что он вор, а просто потому, что в данный момент ему просто нравится предмет. И ему невдомек, какие эмоции испытывает тот человек, у кого вещь отобрали или украли. Поэтому взрослым следует донести до малыша, почему нельзя брать чужое.

Эксперты по психологии рекомендуют откровенно поговорить с ребенком, рассказать о том, что люди испытывают определенные эмоции, чувства к своему имуществу. Чтобы малышу было понятнее, следует поставить его на место того, у кого украли вещь. Можно сказать следующее: «Смотри, у тебя есть любимая лошадка. Представь, что Петя отобрал ее у тебя и не желает отдавать. Что бы ты почувствовал? Ты бы обрадовался? Разозлился?» Таким образом, необходимо вовлечь ребенка в диалог, заставив его ощутить себя на месте «пострадавшего». Тогда ему станет понятно, почему нельзя брать чужое.

Запрещенные приемы

Бывает так, что ребенок после посещения гостей ворует чужие вещи, приносит их домой и скрывает этот факт даже от взрослых. Если произошла такая ситуация, то ни в коем случае нельзя кричать на малыша, тем более прибегать к рукоприкладству и называть его вором или преступником. Необходимо провести с ребенком разъяснительную беседу по указанной выше схеме.

Покупать ребенку такую же вещь, которая ему приглянулась у другого, — это плохая идея. В противном случае он поймет для себя, как действовать, дабы получить желаемое, и будет постоянно поступать аналогичным образом.

Токсичная атмосфера

Если ни уговоры, ни воспитательные беседы никак не помогают, тогда родителям следует задуматься над собственным поведением. Дети делают что-то плохое втайне, а потом лгут, когда в семье токсичная атмосфера: когда родители излишне строгие, когда часто наказывают, когда не уделяют ребенку достаточно внимания, критикуют по поводу и без.

Если действительно угнетающая обстановка имеет место и нет качественного взаимодействия с ребенком, тогда ситуацию нужно исправлять, выстраивая доверительные отношения. Следует донести до малыша, что от родителей не должно быть секретов. Что это те близкие люди, которые всегда помогут, поддержат и подарят безусловную любовь.