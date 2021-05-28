Ford инвестирует в разработку аккумуляторов для электромобилей; представляет Blue Oval Intelligence

— Автопроизводитель вложит 30 миллиардов долларов в электрификацию

— Форд и SK Innovation создают совместное предприятие Blue Oval

Ford разработал план по ускорению разработки электромобилей. Стратегия включает совместное предприятие под названием Blue Oval с SK Innovation, которое сосредоточится на производстве аккумуляторных элементов и ряда электромобилей для автомобилей Ford и Lincoln. Производитель автомобилей намерен потратить 30 миллиардов долларов на электромобили, особенно на усовершенствование аккумуляторов.

Недавно компания организовала мероприятие, посвященное Дню рынка капитала. По этому поводу американский автопроизводитель объявил о новой стратегии под названием Ford +. С помощью этого нового подхода автопроизводитель обещает сделать упор на предоставление услуг, ориентированных на клиента, и внедрить передовые технологии универсального подключения к сети в своих автомобилях.

Кроме того, Ford представил новую серию литий-ионных аккумуляторов под названием IonBoost. Серия аккумуляторов IonBoost будет иметь два варианта — литий-ионные IonBoost и литий-железо-фосфатные IonBoost Pro. Ford также сообщил, что он работает над «уникальным элементом со специальным химическим составом и собственным алгоритмом управления аккумулятором Ford», который он будет использовать в грузовиках и внедорожниках. Между тем, в рамках стратегии электрификации Ford намеревается к 2030 году иметь 40-процентную долю электромобилей во всем мире.

Генеральный директор Джим Фарли сказал, что мы инвестируем в исследования и разработки твердотельных батарей. «Мы считаем, что производимые твердотельные батареи станут реальностью в этом десятилетии, что обеспечит нашим клиентам больший диапазон и более низкую стоимость». Добавил он.

Кроме того, компания также представила Blue Oval Intelligence — современную облачную платформу для информационно-развлекательной системы и подключенных сервисов для всех продуктов Ford и Lincoln. Ford ожидает, что на дорогах будет более 1 миллиона автомобилей, оснащенных этой технологией, которые также будут получать обновления программного обеспечения по беспроводной сети. К 2028 году компания также планирует оснастить 33 миллиона автомобилей новейшей системой разведки Blue Oval Intelligence.

Mach-E и F-150 Lightning являются примерами Blue Oval Intelligence. Огромный 15,5-дюймовый вертикальный сенсорный экран, поддерживающий Apple CarPlay и множество приложений Google. Он также имеет встроенный голосовой помощник Alexa. Приложение для смартфона также позволяет выполнять удаленные операции через Blue Oval Intelligence.