Лукашенко перед вылетом в Сочи призвал не беспокоиться о новом кредите: “Я в России любую дверь ногой могу открывать. И там это знают”

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед вылетом в Сочи дал небольшое интервью журналистам в присутствии высших чинов государства. Он уверен, что вернется из России с положительным решением о новом кредите.

Во время импровизированной пресс-конференции в аэропорту министр финансов пожелал главе государства успешно провести переговоры.

“Желаю вам, Александр Григорьевич, удачи в переговорах. Возвращайтесь с деньгами”, – сказал он.

Президент такого пожелания не оценил. Как сообщает БЕЛТА, он высказал уверенность в успехе переговоров.

“Удача тут такое слово… Себе её оставь. Могу вот сейчас при камерах заверить всех присутствующих, что решения будут такие, какие я скажу там. Просто перед фактом ставим, напрямую. Потому что я понимаю, с кем и как там говорить. Я в России могу любую дверь ногой открывать. И там об этом знают хорошо”, – ответил Лукашенко.

Белорусский лидер также пообещал, что Европа скоро будет отвечать за “недостойное поведение” – для этого у России есть достаточно инструментов влияния, которые он потребует задействовать “в полном объёме, не для галочки”.