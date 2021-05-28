 

Гибрид Toyota Prius получил в США черную спецверсию Nightshade

28.05.2021, 11:30, Новости дня
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Японский автогигант Toyota выпустил спецверсию гибридной модели Prius – Nightshade Edition.

Главным отличием от базовой версии является отсутствие хромированных деталей, вместо которых применили черное покрытие. Приобрести модель с соответствующим оттенком салона станет возможным уже осенью. Предложенная новинка Prius – Nightshade Edition является одиннадцатой по счету среди ранее представленных доработанных версий.

Покупатели смогут приобрести гибридный хетчбэк с передним или полным приводом. Автомобиль оснащается силовой установкой с 1,8-литровым бензиновым мотором и двумя электроагрегатами с суммарной мощностью 122 л.с. Цена новинка в черном оттенке пока не объявлена производителем.



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