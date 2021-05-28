Новый Volkswagen Tiguan Allspace стал доступен для заказа в Европе

Компания Volkswagen сообщила о приеме заказов в Европе на обновленный кроссовер Tiguan Allspace.

Данный автомобиль будет доступен в пяти комплектациях. Рестайлинговое исполнение получит расширенную линейку силовых агрегатов. Под капотом в базовой комплектации Tiguan Allspace обладает 1,5-литровым бензиновым мотором на 150 л.с., а также механической трансмиссией. В таком исполнении ограничились передним приводом. Кроме того, в продажу выпустят дизельный кроссовер Tiguan Allspace, который выдает от 150 до 200 л.с.

Автомобили получили современные агрегаты Euro 6d-ISC-FCM, соответствующие текущим экологическим стандартам Европы. Приобрести новый кроссовер Tiguan Allspace станет возможным по цене от 3,77 млн рублей за начальную модификацию.